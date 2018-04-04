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رشيد قاسمي يلبس "مول الكوتشي" حلة جديدة
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 01:43
أصدر الفنان البركاني الأصل والمقيم بالديار البلجيكية رشيد قاسمي "فيديو كليب" للأغنية المشهورة "مول الكوتشي".
الأغنية صاغها قاسمي في حلة جديدة، إذ تم تصويرها بمدينة الدار البيضاء، وفي عدة مناطق أخرى؛ وذلك بمساعدة مديرة أعماله الفنية دنيا الفيلالي، التي ركزت على مناطق جميلة من العاصمة الاقتصادية.
وأعلنت إدارة أعمال رشيد قاسمي أن جمهوره سيلتقي به في عدة "فيديوهات" قادمة وأغان جديدة عاطفية مصورة في عدة مدن مغربية كمراكش وأكادير.