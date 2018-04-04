ثيربانتس يمد الجسور بين المغرب والدول اللاتينية

هسبريس - اطمة الزهراء جبور

بين أفلام الحركة، والحب، والتاريخ والمغامرات، افتتح مهرجان السينما اللاتينية أمام جمهور العاصمة نافذته، للإطلالة على تجارب متنوعة ومهمة في مجال الفن السابع.

وتتضمن الدورة الرابعة من المهرجان، الذي ينظمه معهد ثيربانتس بالرباط، عرض أربعة عشر فيلماً من أهم الإنتاجات السينمائية الناطقة باللغة الإسبانية، إلى جانب مشاركة مغربية وأخرى برازيلية، إلى غاية 20 من الشهر الجاري.

خابيير كالڤان، مدير معهد ثيربانتس بالرباط، أبرز في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنّ المهرجان فرصة سانحة أمام الجمهور المغربي للاقتراب من حقيقة الأوضاع الاجتماعية بهذه البلدان اللاتينية، واكتشاف الثقافات والقواسم المشتركة وانشغالات الناس بها.

وأورد خابيير أنّ "هذه الدورة التي تعرف مُشاركة أربعة عشر بلداً ناطقا بالإسبانية، بالإضافة إلى حضور المغرب والبرازيل، تهدف إلى تقريب الجمهور المغربي من ثقافة هذه البلدان، والإبحار في حياة مواطنيها اليومية من خلال الفن السابع".

وأبرز مدير المعهد أنّ المغرب تجمعه قواسم مُشتركة بهذه البلدان، ويسعى إلى تعزيز وتوطيد هذه العلاقات من خلال الفن والثقافة، مردفا: "المهرجان مرحلة نوعية من التبادل الثقافي والفني بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية عبر واجهة الفن السابع الذي يعد أصدق تعبير عن واقع المجتمعات وتحولاتها وهموم وتطلعات الأفراد والجماعات".

وعرف حفل الافتتاح عرض الفيلم الوثائقي "قوة الكرة" للمخرج ألبيرتو سييرا، الذي يحكي قصص لاعبي كرة القدم والظروف الصعبة والمخاطر الاجتماعية التي يمرون منها للوصول إلى مستوى الاحتراف، من أجل تمثيل بلدانهم في المنتخب الوطني.

وتعرض الدورة الرابعة من المهرجان أعمالا سينمائية متنوعة من بنما، وبيرو، وغينيا الاستوائية، والأرجنتين، وإسبانيا، وشيلي، وفنزويلا وغواتيمالا، والبرازيل، وجمهورية الدومينيكان، والمكسيك، والمغرب، وكولومبيا وباراغواي.