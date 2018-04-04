عرض مسرحي يُقرّب الجديديّين من "صندوق العجب"

هسبريس من الجديدة

تقدم فرقة "Médina’Art" بالجديدة، بدعم من وزارة الثقافة، آخر أعمالها الفنية تحت عنوان "صندوق الفراجة"، الذي يدخل ضمن عروض مسرح الشارع، "وهو عرض فني فرجوي يجمع بين مجالات فنية مختلفة في قالب استعراضي يضم فنانين من خلفيات فنية متنوعة، منهم المغني والراقص والممثل وفنان السيرك"، بتعبير بلاغ صادر عن فرقة "مدينة آرت".

وجاء في البلاغ ذاته أن "العرض يستمد أصالته ومقوماته الفنية من تراث فني شعبي مغربي عريق، وهو "صندوق العجب"، بتصور فني جديد يطمح من خلاله إلى تقريب الفرجة إلى فئة واسعة من الجمهور المغربي، وتعزيز مقومات الهوية الوطنية ببث الروح في هذا الموروث الفني اللامادي القديم، وإعادة الاشتغال عليه كأرضية فنية لعرض "صندوق الفراجة" بأسلوب وصيغة فنية جديدة".

وأوضح البلاغ الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية أن "عرض "صندوق الفراجة" عرف استدعاء فرجات تراثية قديمة كـ"المشاوشة"، و"القعدة"، و"فرجة اولاد حماد او موسى"، و"التبوريدة"، وإعادة الاشتغال عليها، ليتحول الحكي في العرض الذي كان يميز "صندوق العجب" إلى فعل، وهذا الفعل يتغير ويتنوع طيلة العرض".