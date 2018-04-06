العربي عيشان يقدّم "روح الروح" في الرباط

هسبريس من الرباط

أشار الكاتب والإعلامي الطاهر الطويل، في مداخلة قدّمها خلال حفل تقديم وتوقيع ديوان "روح الروح" للشاعر الزجال العربي عيشان، إلى أن "صاحب الديوان يسعى إلى إعادة الاعتبار للغة العامية المغربية الراقية، أمام موجة الابتذال والإسفاف التي تطبع هذه اللهجة في الاستعمال اليومي وفي عدد من وسائل الإعلام السمعية البصرية وفي كثير من الأغاني الجديدة".

وأضاف الطاهر الطويل، خلال المناسبة التي احتضنها مسرح محمد الخامس بالرباط، أن "العربي عيشان يحرص على الرجوع إلى اللغة الصافية، لغة الملحون، القريبة من الفصحى، للتأكيد على تعارض بين الاستعمالين اللغويين"، مشيرا إلى أن "قصائد ديوان "روح الروح" تبرز اشتغالا عميقا على المفردة الشعرية العامية، ليصوغها في قالب إبداعي رفيع، مع تذييل صفحات الديوان بشرح للمفردات التي قد تبدو غريبة للقارئ غير المتخصص في الثقافة الشعبية".

ومن جانب آخر أشار الطويل إلى أن "معظم قصائد الديوان تتمحور حول ما يسمى في الملحون "العشاقي"، والمقصود به غرض الغزل"، وزاد: "تعكس تلك القصائد أحوال العاشق والمعشوق، ويتفنن الأول في وصف الثاني والتغزل فيه، والتعبير عن مشاعر القرب والبعد والوصال واللوم والاعتذار والمكابدة".

وقال الطاهر الطويل إن "عيشان يحاول الخروج بالصورة الشعرية عن المألوف والمعتاد والمبتذل، ليرقى بها إلى مصاف العبارات الشفافة الأصيلة التي تنضح بالمعاني والدلالات الجميلة، ساعيا إلى تأسيس تميزه الخاص عبر النهل من ذخيرة الفن الشعبي المغربي العريق "الملحون"؛ وأضاف: "كما أن العربي عيشان يقترح علينا، في مجمل دواوينه، سفرا في الزمان والمكان، إلى تلك البيئة المغربية العتيقة المفعمة بالطهرانية والصفاء والتلقائية، حيث التغني بالجمال وبالقيم الإنسانية النبيلة، من جهة، ونبذ كل مظاهر القبح والتشوه في السلوك والممارسة، من جهة ثانية".

تجدر الإشارة إلى أن حفل تقديم وتوقيع ديوان "روح الروح" عرف مشاركة مجموعة من المثقفين والإعلاميين، واستهلته الشاعرة والصحافية فتيحة النوحو بتقديم نبذة عن المحتفى به، مبرزة إسهاماته في حقل الزجل المغربي بدواوينه المتعددة؛ فيما قدّم خليل ناصر ورقة تحليلية للديوان ذاته، من خلال التوقف عند دلالات العنوان والغلاف، وإبراز مضامين نصوص عيشان وأبعادها، والكشف عن بلاغة الصورة الشعرية فيها.