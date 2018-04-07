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الرئيسية | فن وثقافة | دسباسيتو" تحقق 5 مليارات مشاهدة على يوتيوب"

دسباسيتو" تحقق 5 مليارات مشاهدة على يوتيوب"

دسباسيتو" تحقق 5 مليارات مشاهدة على يوتيوب"
هسبريس - متابعة
السبت 07 أبريل 2018 - 05:25

أصبحت أغنية (دسباسيتو) التي أداها الفنانان البويرتوريكيان لويس فونسي ودادي يانكي، أول أغنية تحقق خمسة مليارات مشاهدة على موقع (يوتيوب) لمقاطع الفيديو.

وتتفوق (دسباسيتو)، التي أخرجها البويرتوريكي أيضا كارلوس بيريز، بفارق 500 مليون مشاهدة عن أي مقطع فيديو آخر على هذه المنصة الإلكترونية عبر الإنترنت.

ويأتي في المركز الثاني أغنية (أراك مجددا) التي يؤديها ويز خليفة مع تشارلي بوث.

وكانت (دسباسيتو) قد صارت أول أغنية في تاريخ (يوتيوب) تحقق أربعة مليار مشاهدة، كما أنها الأغنية الأكثر مشاهدة في 45 دولة من بينها إسبانيا والمكسيك وألمانيا واليونان والبرتغال والأرجنتين.

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