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الرئيسية | فن وثقافة | عبد اللطيف اللعبي يحل بالمعهد الفرنسي للقنيطرة

عبد اللطيف اللعبي يحل بالمعهد الفرنسي للقنيطرة

عبد اللطيف اللعبي يحل بالمعهد الفرنسي للقنيطرة
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 أبريل 2018 - 08:09

بمناسبة تنظيم النسخة 22 من "ربيع الكتب والفنون" بمدينة طنجة، خلال الفترة الممتدة بين 19 و22 أبريل الجاري، يستضيف المعهد الفرنسي بالقنيطرة الشاعر والكاتب عبد اللطيف اللعبي، ضمن لقاء شعري مبرمج مساء يوم الخميس المقبل.

وتعتبر تجربة الشاعر الروائي والمترجم ورجل المسرح، عبد اللطيف اللعبي، المزداد سنة 1942 بفاس، المصدر الأول لعمل مؤلَّف يجمع الشعر والرواية والمسرح والمقال وأدب الشباب؛ إذ درس الأدب الفرنسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، وشارك سنة 1963 في تأسيس المسرح الجامعي المغربي.

من بين مؤلفات عبد اللطيف اللعبي، "2010 Chez Gallimard"، و"2016L’Arbre à poèmes "، و"Aux éditions Rue du monde 2015"، و"Aux Éditions Points 2017"، وسبق له أن حصل على "جائزة غونكور 2009" للشعر.

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