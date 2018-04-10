برحاب ينبش في صراع "السلطان والثائر الفتّان"

هسبريس من الرباط

أصدر الكاتب عكاشة برحاب كتابا جديدا بعنوان "السلطان والثائر الفتّان، صراع السلطة في شمال شرق المغرب 1902-1907"، يرصد فيه "مراحل الصراع بين السلطان عبد العزيز والجيلالي الزرهوني، المشهور باسم الروكي، عبر مراسلات متعددة المواضيع، ولكن في مجال محدد، هو شمال شرق المغرب خلال الفترة الممتدة من نهاية سنة 1902 إلى نهاية سنة 1907".

وأشار عكاشة برحاب، في تقديم كتابه، إلى أن "الوثائق المنشورة تميط اللثام عن مواطن الضعف الملاحظ في الدولة المغربية، خاصة ما يتعلق بتدبير شؤون الحرب وأمور السياسة، هذه السياسة التي اتسمت بتناقضات كثيرة، وبسوء التنسيق بين مكونات الدولة. كما تبرز دورَ قبائل المنطقة الشرقية في هذه المواجهة بين الغريميْن، وما ترتب عنها من آثار على تلك القبائل، سواء كانت بجانب السلطان أو بجانب الروكي".

كما جاء في تقديم الكتاب أن "دور قبائل الجهة الشرقية برز بشكل جلي في نصرة السلطان، رغم معاناتهم من الانقسام ومن خذلان جيش الدولة لهم، وعدم شدّ عضُدهم أثناء مواجهة الثائر وأنصاره، وقد أتاحت هذه المواجهة فرصةً سانحةً للسلطات الفرنسية بالجزائر من أجل التدخل في المنطقة الشرقية".

ويعدّ كتاب "السلطان والثائر الفتّان، صراع السلطة في شمال شرق المغرب"، حسب عكاشة برحاب، "تتمة لما سبق أن نشرناه حول الذاكرة المحلية بالجهة الشرقية، إلا أنه يختلف عن سابقه من حيث وحدة الموضوع، ويشكّل مادة تاريخية قد تساهم في تعميق البحث في تاريخ المغرب عامة، وتاريخ الجهة الشرقية خاصة".