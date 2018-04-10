منظمة أممية تمنح الناصري درع اسماعيل ياسين

هسبريس من القاهرة

توجت منظمة الأمم المتحدة للفنون الفنان المغربي سعيد الناصري بجائزة أفضل كوميدي؛ وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "قديم وجديد" الذي تحتضنه القاهرة تحت شعار "وطننا العربي الكبير".

ووشحت إدارة المهرجان الكوميدي المغربي لجائزة الفنان الراحل اسماعيل ياسين. وقال الناصري إنّ تكريمه "يحمل قيمة رمزية وفنية كبيرة، خاصة وأنّ الجائزة تحمل اسم فنان كان عزيزاً عند الجمهور العربي وهو الفنان المصري الراحل اسماعيل ياسين، الذي كان يحظى بمتابعة جماهيرية جد واسعة".

وعبّر الناصري عن سعادته بهذا التكريم الذي يأتي من طرف الأمم المتحدة للفنون عبر مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا بمصر، وقال: "اختيار فنان مغربي تتويج لكل الفنانين صانعي الفكاهة والكوميديا في المغرب".

وإلى جانب سعيد الناصري، تم تتويج الفنان السعودي ناصر القصبي علي بجائزة عبد الفتاح القصري. وطيلة فعاليات المهرجان سيتم تكريم عدد كبير من نجوم الطرب في العالم العربي.

في مقدمة هؤلاء سيحصل النجم الإماراتي حسين الجسمي على جائزة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والفنانة نوال الكويتية لها جائزة فايزة أحمد، والمطرب السوداني عبد الكريم الكابلي سيتوج بجائزة الموسيقار محمد عبد الوهاب، والمطرب اللبناني معين شريف بجائزة وديع الصافي، والمطربة الجزائرية فلة بجائزة سعاد محمد، والمطرب العماني صلاح الزدجالي بجائزة محرم فؤاد، والمطرب اليمني أحمد فتحى بجائزة فريد الأطرش، والشاعر البحريني عيسى بن راشد بجائزة حسين السيد.

ومنح المهرجان كلا من النجمة يسرا جائزة فاتن حمامة، والفنان الأردني إياد نصار جائزة أحمد رمزي، والفنانة التونسية هند صبري جائزة هند رستم، والفنانة الفلسطينية شكران مرتجى جائزة زينات صدقي، والفنان السوري باسم ياخور جائزة نجيب الريحاني، بالإضافة إلى جائزتين خاصتين، هما جائزة رمسيس نجيب التي ستهدى إلى وليد الإبراهيمي وقناة mbc، وجائزة سيد درويش التي ستعود إلى الرحبانية.