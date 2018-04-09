"موازين" يعد بمفاجآت سارة في منصة السويسي

هسبريس من الرباط

أعلنت جمعية (مغرب الثقافات) التي تنظم مهرجان (موازين .. إيقاعات العالم)، اليوم الإثنين، أن الفرقتين البريطانيتين جاميروكي وتكساس والمغني المؤلف لويس فونسي سيحيون حفلات بمنصة السويسي، وذلك في إطار الدورة الـ17 للمهرجان التي ستنعقد من 22 إلى 30 يونيو المقبل.

وذكر بلاغ للجمعية، أن فرقة جاميروكي ستحيي حفلا يوم الأحد 24 يونيو، وفرقة تكساس يوم 28 يونيو، بينما سيحيي لويس فونسي الحفل الختامي يوم السبت 30 يونيو، مشيرا إلى أنه ككل سنة، يخصص مهرجان (موازين) للجمهور المغربي مفاجآت سارة، حيث سيكون الجمهور خلال الدورة ال17 المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس على موعد مع ثلاث حفلات استثنائية.

وأضاف البلاغ "من لا يتذكر أغنية "وين يو غونا ليرن؟"، "سبايس كوبوي"، كوسميك غورل"، يو غيف مي سامثينغ" و فيرثيل انسانيتي؟" فمع أكثر من 35 مليون ألبوم بيعت في جميع أنحاء العالم وحوالي 25 سنة كمشوار فني، فرضت المجموعة البريطانية بقيادة جاي كاي، المعروف أيضا باسم جاميروكي، أسلوبها الذي يمثل مزيجا رائعا من أنغام الفانك، الغروف، والبوب والإلكترو.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ألبومه الأخير "أوتوماتون" الذي صدر نهاية مارس 2017، لاقى نجاحا منقطع النظير، وقام بعدها بجولة عالمية شهدت بدورها إقبالا جماهيريا، واليوم، يتابع البلاغ، "اختار الفنان البريطاني المغرب لإحياء حفله لأول مرة، والذي سيكون بكل تأكيد غير مسبوق يوم الأحد 24 يونيو على المنصة الدولية السويسي".

وسيحظى الجمهور بفرصة فريدة لعيش لحظات موسيقية ساحرة رفقة فنان أحدث ثورة موسيقية، وأصبح في بضع سنوات مرجعا لا محيد عنه في (الدانس فلور) بفضل براعته على آلة الباص فانك، وعزفه على الغيتار وسحر لمساته على الكمان. أداء سيكون بكل المقاييس إحدى اللحظات القوية لموازين 2018.

كما أفاد المنظمون بأن منصة السويسي، ستحتضن يوم 28 يونيو، فرقة موسيقية أسطورية. ويتعلق الأمر بفرقة تكساس، التي ستؤدي حفلا غير مسبوق. وللتذكير فقد استطاعت هذه الفرقة الموسيقية التي يميزها صوت وأنغام قيتارة شارلين سبيتيرلي، بيع أزيد من 40 مليون ألبوم.

وأبرز البلاغ أنه ومنذ انطلاقتها سنة 1990، لم تتوقف هذه الفرقة المتألقة في سماء الروك والقادمة من غلاسكو عن إبداع أغان رائعة من قبيل: "آي دونت وانت أو لوفر" التي بيعت منها مليونا نسخة، و ساي وات يو وانت" ، و"بلاك أيد بور".

ولفرقة تكساس تسعة ألبومات في رصيدها، آخرها "جامب أون بورد"، الصادر في أبريل 2017. وسيتيح الأداء الاستثنائي للفرقة في (موازين) الفرصة للمعجبين لإعادة اكتشاف كل الأغاني الرائعة لفرقة "بريت باند" التي تعتبر واحدة من فرق الموسيقى الإنجليزية الأكثر رمزية.

وأضاف البلاغ أن لويس فونسي الملقب بـ "صوت البوب"، سيعتلي منصة السويسي يوم السبت 30 يونيو. وهو من أكثر المؤلفين والملحنين والمنتجين والموسيقيين البورتوريكيين الحاصلين على الجوائز ضمن جيله، حيث حطم كل الأرقام القياسية العالمية ومافتئ يواصل تألقه حيث تجاوزت أغنية "ديسباسيتو" 5 ملايير مشاهدة على يوتيوب، وتعتبر أغنيته الجديدة "إيشام لاكولبا" كواحدة من أكثر الأغاني التي يتم بثها ومشاهدتها في البانوراما الموسيقية الحالية.

من أول ألبوم له "كومنزاري" (1998) إلى ألبومه استوديو "8" (2014)، احتل فونسي بشكل متواصل قمة القائمة ومكنته موهبته الفريدة من كسب إعجاب الملايين من جميع أنحاء العالم. على مدار 20 عاما من مسيرته الغنائية ، حصل على أكثر الجوائز المرموقة في صناعة الموسيقى، مثل جائزة غرامي اللاتينية، وخمسة جوائز بيلبورد ، وثمانية جوائز بريميو لو نيسترو.

وأفاد نفس المصدر أن لويس فونسي سيشارك في مهرجان (موازين) حيث سيقدم للجماهير المغربية جولته العالمية "لوف أند دانس وورلد تور"، التي بدأت في يوليوز 2017.

يشار إلى أن مهرجان (موازين .. إيقاعات العالم)، الذي انطلق سنة 2001، يعد موعدا لعشاق ومحبي الموسيقى في المغرب، إذ استقطب أكثر من مليوني زائر خلال كل دورة من دوراته الأخيرة، ويعتبر ثاني أكبر حدث ثقافي في العالم.

ويتم تنظيم مهرجان موازين كل سنة على مدى تسعة أيام، ويقدم برنامجا غنيا ومتنوعا يجمع بين أكبر النجوم العالميين ومن العالم العربي، مما يجعل مدينتي الرباط وسلا مسرحا للقاءات استثنائية بين الجمهور وفنانين مرموقين.

ويخصص هذا المهرجان، الذي يساهم في الترويج للموسيقى المغربية، أكثر من نصف برمجته للمواهب الوطنية. ويمكن المهرجان، الذي يحمل قيم السلام والانفتاح والتسامح والاحترام، من الولوج المجاني بنسبة 90 في المائة من حفلاته الموسيقية، مما يجعل الوصول إلى الجمهور مهمة أساسية. كما يعد داعما أساسيا للاقتصاد السياحي الإقليمي وفاعلا في خلق صناعة الفرجة بالمغرب.