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الرئيسية | فن وثقافة | الضفري يخصص رواية "ملنخوليا" لصراعات الشباب

الضفري يخصص رواية "ملنخوليا" لصراعات الشباب

الضفري يخصص رواية "ملنخوليا" لصراعات الشباب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 07:05

أصدر الروائي المغربي مراد الضفري رواية جديدة باسم "ملنخوليا"، يناقش من خلالها الوضع السياسي في المغرب، وتيمة الوطن والانتماء، وتأزم الصراع النفسي لدى الشباب المغربي مع القيم والوطن والحب.

وأوضح مراد الضفري أن رواية "ملنخوليا" تحفظت أغلب دور النشر المغربية على نشرها، بسبب نصها السياسي، إذ تعدُّ استكمالا لمشروع رواية "الوطن ليس هنا" التي صدرت سنة 2014، مشيرا إلى أن "الرواية رومانسية-سياسية، وتطرح بواسطة سرد شاعري وفلسفي الصراع الوجودي لدى الشباب العربي مع قضايا الوطن، والهوية، والانتماءات السياسية، وقصص الحب التي سرعان ما تفشل أمام تأزم الشخصية وتراكم تناقضاتها".

وعن أحداث الرواية، أوضح الضفري أن شخصيتين بطلتين تتناوبان على السرد؛ "الأولى شخصية"ليلى التي تحكي عن تبعات فشل قصة الحب التي جمعتها مع حبيبها الذي غادر إلى فلسطين، حالما بالنضال المسلح والدفاع عن أفكاره القومية والتحررية، ثم لا يلبث أن يعود مُتخما بجراح الأمس، ويدخل في دوامة صراع نفسي مع مفهوم الوطن والحب وجدوى الحياة".

وأشار الكاتب إلى أن "حالة الضياع التي يعيشها حبيب "ليلى" ستدفعها إلى النضال من أجل وطنٍ جديد وواقعٍ يناصر آمال الشباب وأحلامهم، من خلال انضمامها إلى حركة "نحنُ نستحق"، باعتبارها حركة سياسية جماهيرية تطالب بتغيير الأوضاع الثقافية والسياسية في بلدها المغرب، وفي خضم الآمال الجديدة ستفكر في العودة إلى حبيبها، لكن الطريق أمامها كانت مليئة من جديد بالانكسارات وآهات الحب الأبدية".

أما الشخصية الثانية المشار إليها، حسب الكاتب، هي شخصية "طارق"، حبيب "ليلى"، الذي خرجَ من الجامعة محملاً بأفكارٍ قومية عربية تحررية رمتهُ بعيدا عن الواقع، وأزَّمت شخصيته تجاه الوطن والحياة؛ في البداية ترك الحب بحثاً عن النضال والمقاومة المسلحة في فلسطين، لكن الفشل في معانقة الموت الجميل هناك سيدفعه إلى العودة من جديد بحثا عن الحب، وبعد فشل قصة حبه مع ليلى، سيلجأ إلى الحب الممنوع في أحضان فتاة إسرائيلية.

وفضلا عن قصة الحب الأفلاطونية التي جمعت الشخصيتين البطلتين، يضيف مراد الضفري، "تسلّط رواية "مَلنخُوليا" الضوء على مجموعة من المواضيع الفلسفية والسياسية، كالماركسية والوجودية والقومية العربية والأناركية، وتضع القارئ العربي أمام السؤال الكبير والأساسي، وهو سؤال الذات".

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