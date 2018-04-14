الفنان مارسيل خليفة يغني للجالية العربية في كندا

هسبريس - متابعة

بدأ المطرب، والموسيقي اللبناني مارسيل خليفة جولته الفنية بكندا من مدينة مسيساغا التابعة لمقاطعة أونتاريو، بدعوة من الملتقي العربي الكندي للتراث.

ويستكمل الفنان اللبناني نفسه جولته الفنية في حفل ثان مقرر بمقاطعة مونتريال مساء غد الأحد.

ويعتبر خليفة، الذي ولد عام 1950، أحد أعمدة المدرسة الفنية العربية الملتزمة، وتغنى بفلسطين في أروع إبداعات موسيقية بكلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وأقام مئات الحفلات في أغلب الدول.

مارسيل، الذي عرف بأنه مؤلف موسيقي ومغن وعازف عود ومطرب، له أغان ذات الطابع الوطني، بأسلوب دمجه بين الموسيقى العربية والآلات الغربية كالبيانو.

وتعتبر كل من تورنتو ومونتريال أكثر المدن التي يقبل على الإقامة فيها المهاجرون العرب، وتحظى مسيساغا بنسبة كبيرة من السكان العرب حيث تبلغ نسبتهم فيها نحو23 في المئة من إجمالي سكانها، أغلبهم من أصول فلسطينية.