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كُتّاب وآراء
ندوة دولية تكرم المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش
تنظم الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية بتطوان ندوة دولية تكريمية للمؤرخ المغربي إبراهيم القادري بوتشيش، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع القادم، حول موضوع "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس: قضايا وإشكاليات".
ويأتي تنظيم هذا الملتقى العلمي الدولي اعترافا بجهود المحتفى به في مجال التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس، وإسهامه في تأسيس مدرسة تاريخية، وتفانيه في تطوير البحث التاريخي، وتجديده موضوعا ومنهجا وتحقيقا وتأليفا؛ فضلا عن دوره كباحث ومرب ساهم في تكوين جيل من الباحثين في التاريخ، ومن الأطر الجامعية داخل المغرب وخارجه.
وسيشارك في الندوة الدولية التكريمية مجموعة من المفكرين والمؤرخين من داخل المغرب، ومن الجزائر وتونس وموريتانيا ومصر ولبنان والسعودية والإمارات العربية وسلطنة عمان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وتايلاند.
وتتناول أشغال هذه الندوة ثلاثة محاور كبرى؛ وهي محور "تاريخ الذهنيات"، ومحور "التاريخ الاقتصادي"، ثم محور "التاريخ الاجتماعي"، بالإضافة إلى مظاهر التجديد في البحث التاريخي لدى المحتفى به، إذ سيتم تقديم كتاب "من التاريخ المنسي إلى التاريخ العادل: جدل القيمة والأكاديميا في كتابات المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش". وستتوزع المحاور الثلاثة إلى ثماني جلسات، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية.
ومن بين أبرز وجوه المفكرين والمؤرخين المشاركين في الندوة محمود إسماعيل من مصر، ووجيه كوثراني من لبنان، وعلي الصالح مولى من تونس، وحماه الله ولد السالم من موريتانيا، وأنطونينو بليتيري من إيطاليا، وفيليب موريس من فرنسا، ومارية دوليريس لوبيز من إسبانيا، ورشدي الطاهر من جامعة الأمير سونكالا بتايلاند.