المغرب يضاعف "تذاكر المواقع الأثرية" 7 مرات

هسبريس-إفي

أشارت وكالة "إفي" إلى أن أسعار دخول الآثار التاريخية في المغرب ستتضاعف سبع مرات، بموجب قرار إداري أقرته وزارتا الثقافة والمالية مؤخرا.

وكشفت الوكالة الإسبانية، بناء على وثيقة حول الموضوع، أن أسعار تذاكر الدخول ستنتقل من عشرة دراهم حاليا إلى 60 أو 70 درهما، وفقا للآثار التي صنفت في عدة فئات في إجراء لم يسر بعد.

وأورد المصدر ذاته أن قيمة تذاكر دخول مواقع تاريخية مثل مقبرة شالة في الرباط وضريح الشرفاء السعديين في مراكش ستبلغ 70 درهما أي ما يعادل 6.5 يورو، مضيفا أن الإجراء ينصّ أيضا على وجود أسعار تفضيلية بخصومات للمجموعات والطلاب، وأسعار خاصة للآثار الرئيسية في مراكش.

مصادر من المتخصصين في قطاع السياحة، طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات لوكالة "إفي"، انتقدت الإجراء لما قد يثير عدم اهتمام للسائحين بالزيارات بسبب ارتفاع أسعارها.

يشار إلى أن القطاع السياحي في المغرب يعتبر المساهم الثاني في إجمالي الناتج المحلي للبلاد "11.4%"، وثاني مصدر لتوفير الوظائف في البلاد "515 ألف وظيفة"، والمورد الرئيسي للعملات الصعبة بـ65 مليار درهم أي ما يعادل خمسة مليارات و700 مليون يورو، في الوقت الذي أقر فيه المغرب استراتيجية جديدة للقطاع تهدف إلى بلوغ 20 مليون سائح في عام 2020، ووضع البلاد بين 20 وجهة سياحية رئيسية في العالم.