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الرئيسية | فن وثقافة | المغرب يضاعف "تذاكر المواقع الأثرية" 7 مرات

المغرب يضاعف "تذاكر المواقع الأثرية" 7 مرات

المغرب يضاعف "تذاكر المواقع الأثرية" 7 مرات
هسبريس-إفي
السبت 14 أبريل 2018 - 12:04

أشارت وكالة "إفي" إلى أن أسعار دخول الآثار التاريخية في المغرب ستتضاعف سبع مرات، بموجب قرار إداري أقرته وزارتا الثقافة والمالية مؤخرا.

وكشفت الوكالة الإسبانية، بناء على وثيقة حول الموضوع، أن أسعار تذاكر الدخول ستنتقل من عشرة دراهم حاليا إلى 60 أو 70 درهما، وفقا للآثار التي صنفت في عدة فئات في إجراء لم يسر بعد.

وأورد المصدر ذاته أن قيمة تذاكر دخول مواقع تاريخية مثل مقبرة شالة في الرباط وضريح الشرفاء السعديين في مراكش ستبلغ 70 درهما أي ما يعادل 6.5 يورو، مضيفا أن الإجراء ينصّ أيضا على وجود أسعار تفضيلية بخصومات للمجموعات والطلاب، وأسعار خاصة للآثار الرئيسية في مراكش.

مصادر من المتخصصين في قطاع السياحة، طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات لوكالة "إفي"، انتقدت الإجراء لما قد يثير عدم اهتمام للسائحين بالزيارات بسبب ارتفاع أسعارها.

يشار إلى أن القطاع السياحي في المغرب يعتبر المساهم الثاني في إجمالي الناتج المحلي للبلاد "11.4%"، وثاني مصدر لتوفير الوظائف في البلاد "515 ألف وظيفة"، والمورد الرئيسي للعملات الصعبة بـ65 مليار درهم أي ما يعادل خمسة مليارات و700 مليون يورو، في الوقت الذي أقر فيه المغرب استراتيجية جديدة للقطاع تهدف إلى بلوغ 20 مليون سائح في عام 2020، ووضع البلاد بين 20 وجهة سياحية رئيسية في العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سليم السبت 14 أبريل 2018 - 12:26
هههههه، الله يعطينا وجهكم، اغلى من اسعار المتاحف والمواقع الاثرية في المانيا، اسيدي ما داخلش ليها، بالناقص، دولة تتوفر على مقومات الموزمبيق وفيها اسعار المانيا، فهم تسطى، خويتو الخزينة وكتقلبوا على الفلوس من جيوب المواطنين
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6
2 - Sarhan السبت 14 أبريل 2018 - 12:27
Les responsables marocains ou les irresponsables marocains sont entrain de tuer la poule aux œufs d'or.
Ils ne font pas attention aux pays concurrents qui ont des prix beaucoup plus bas et des produits touristiques de hautes qualité. Voir l'Espagne et la Turquie par exemple.
Les marocains n'ont même pas de TOILETTES POUR LUER VISITEURS et demandent ces prix exagérés. C'est la honte et l'irresponsabilité
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3 - أيوب المغربي السبت 14 أبريل 2018 - 12:27
إن لم يكن هناك ثمن تفضيلي للمغاربة لتشجيع السياحة الداخلية فلنقاطع هذه المواقع وليدخلها أعضاء المحكومة فقط وأفراد عائلاتهم أو السياح الجيعانين الذين لا يصرفون من جيوبهم إلا دراهم قليلة
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