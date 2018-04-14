للا حسناء تمثل الملك في افتتاح مكتبة قطر الوطنية

هسبريس - و.م.ع

حلت الأميرة للا حسناء، اليوم السبت، بالدوحة لتمثيل الملك محمد السادس في مراسيم الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية.

وكانت في استقبال الأميرة للا حسناء، بمطار الدوحة الدولي، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وسفير المغرب في قطر، نبيل زنيبر، وبعض أعضاء سفارة المملكة المغربية بالدوحة.

تجدر الإشارة الى أن الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية، التي تقع في قلب المدينة التعليمية، تجري مراسيمه يوم الاثنين المقبل، في حفل كبير يصاحبه عدد من المعارض الثقافية والفنية والمعرفية.