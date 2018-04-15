المغرب يتألق في البطولة الدولية لمناظرات المدارس

هسبريس من الرباط

استكمل الفريق الممثل للمغرب في بطولة مناظرات المدارس بالدوحة مشاركته في هذه البطولة الدولية الرابعة من نوعها.

وكان الفريق المغربي قد فاز في المناظرة التحضيرية على فريق روسيا، وفي المناظرة الأولى فاز على أوكرانيا، وفي الثانية على أستراليا.

كما فاز على سلطنة عمان في المناظرة الثالثة، وفي الرابعة فاز على كازاخستان، قبل أن ينهزم في المناظرة الخامسة أمام الفريق التركي. ورغم ذلك فقد تأهل إلى دور ثمُن النهاية، حيث واجه الفريق اللبناني، وهي المواجهة التي انتهت بفوز اللبنانيين، رغم تقارب مستوييْ الفريقين.

يُذكر أن الفريق المغربي، الذي كان يمثل مؤسسة "أنيس"، التي يوجد مقرها بعين السبع بالدار البيضاء، يتشكل من أربعة أفراد، هم: وصال زهر، سلمى الحيار، صفاء فائز وزياد الخطابي.

وكان يشرف على الفريق المغربي المدرب سهيل زرواني، الذي تولى مهمة التأطير، كما قام أيضا بدور التحكيم في مناظرتين؛ الأولى بين عُمان والجزائر، والثانية بين قطر وجنوب إفريقيا.

حري بالذكر أيضا أن نهائي البطولة عرف تتويج فريق ثانوية "محمد عاكف أرسوي" للبنات للأئمة والخطباء من تركيا على حساب الفريق اللبناني، بينما عاد المركز الثالث إلى سلطنة عمان.