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كُتّاب وآراء
أطفال تونسيون يتعلمون صناعة حلويات مغربية
احتضنت ضاحية سيدي بوسعيد، شمال تونس العاصمة، ورشة في فن الطبخ المغربي ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان "كيدز فيست".
وكانت هذه التظاهرة مناسبة لسفارة المملكة في تونس لتنظيم ورشة في فن الطبخ المغربي لفائدة مجموعة من الأطفال، الذين أتيحت لهم الفرصة لتعلم كيفية صنع "كعب غزال"، باعتبارها أشهر حلويات المملكة٫، ورمزا من رموز فن الذواقة المغربي.
وجاءت المشاركة المغربية في هذه التظاهرة، التي تقام في تونس منذ 2014، من قبل "فياكولت أوفيس برلين" وجمعية قمر بسيدي بوسعيد، في إطار الجانب المتعلق بـ"أطفال العالم" والأوراش الثقافية، باعتبارها فضاء للجمعيات والسفارات والمنظمات المختلفة والفنانين لخلق مجموعة من الأنشطة لفائدة الأطفال.
وتميز برنامج الدورة الخامسة هذه السنة، الذي شهد مشاركة سفيرة المغرب في تونس لطيفة أخرباش، بتنظيم جملة من الأنشطة منها مسيرة احتفالية عبر أزقة سيدي بوسعيد، بمشاركة أطفال يرتدون أزياء تقليدية مختلفة تظهر التنوع الثقافي.