أم العيد يملأ "سِجِل الملائكة" سخريةََ من المجتمع

هسبريس من الرباط

صدرت للقاص المغربي ميمون أم العيد، قبل أيام، مجموعة قصصية جديدة حملت عنوان "سجل الملائكة"، عن منشورات "ملتقى التاريخ".

وتحكي "سجل الملائكة" قصة مَلَكٍ مسخر لتدوين ذنوب المصلين في مسجد كبير، وكيف أنه يطلع عن طريق لوح متطور على أفعال الحاضرين، ويتعرف على المذنب فيهم، والصادق في عباداته، والمدعي، والذنوب التي ارتكبها قبل صلاة الجمعة، وسيرته، وما يفكر فيه الآن، أهو متخشع في تعبده أم يفكر في أمور الدنيا الفانية.

نقرأ في الكتاب "الرجل الذي يجلس هناك على يمين السارية الثالثة، اسمه علي بن خيّرة. وشفرته في السّجل "طاء 4785 كاف". يفكر هذه اللحظة في الخطة التي سوف يزج بها بجاره عبد النبي بن سهام في غياهب السجن لينفرد بزوجته الجميلة فاطمة بنت بشرى، وشفرتها في السّجل "كاف 15 راء 1548". وهي الآن خلف هذا الحائط، تستمع إلى خطبة الجمعة في جناح النساء، أو هكذا يبدو لنا معشر الإنس. لكنها في منظار كبير الملائكة تتأمل جلّابة المرأة التي تجلس قبالتها وتقول في خاطرها: "من أين لك هذه الجلابة الأنيقة أيتها العاهرة، وزوجك بالكاد يكسب في يومه ما يسد الرمق، أعرف أنك تبيعين ما بين رجليك بالرخيص أيتها الزانية.."

يقارن الملك الكبير، بطل القصة، بين سلوكات الناس قبل وبعد الصلاة، وكيف أن الصلاة، التي من المفروض أن تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، لا تؤدي عندهم تلك الوظيفة، وذلك باستعراض أفعال المصلين خارج المسجد في "سجل الملائكة" المتطور، بإدخال أكواد سرية وشفرات تمكن كبير الملائكة من التعرف على أسرار المصلي وما يفكر فيه وما اقترفه من آثام في مجتمعه قبل أن يصلي فوق الإسفلت الساخن. وهو ما دفع هذا الملك في نهاية القصة إلى تحرير استقالته، ومطالبته رئيسه بعدم تكليفه بتدوين أفعال هؤلاء الأشخاص، ويضغط على زر الإرسال..

قصص كثيرة وساخرة، من بينها، "تِيخْتْ"، "حكايتي معها"، "صلاة الجمعة"، "كَهْصَعٍ تَفَقٍ لَهُوهَشٍ"،. يتضمنها كتاب "سجل الملائكة"، الذي يعد الإصدار الخامس لميمون أم العيد، الكاتب والصحافي بجريدة هسبريس الإلكترونية، بعد كل من "يوميات أستاذ خصوصي"، "أوراق بوكافر السرية"، "شهيد على قيد الحياة" و"تقارير مخبر".

حري بالذكر أن المجموعة القصصية موزعة وطنيا، ومتاحة في أهم المكتبات المعروفة بالمدن المغربية.