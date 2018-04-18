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الرئيسية | فن وثقافة | مشارف يستضيف الشاعر العراقي فوزي كريم

مشارف يستضيف الشاعر العراقي فوزي كريم

مشارف يستضيف الشاعر العراقي فوزي كريم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 18:56

يستضيف برنامج "مشارف" الثقافي، مساء اليوم الأربعاء، الشاعر العراقي المقيم بلندن فوزي كريم.

ويطرح البرنامج عددا من الأسئلة، من قبيل: "هل الشعر أغراضٌ فقط؟ أم لعله جذوة مُتّقدة في الدواخل الهشة للشاعر، خبرةٌ روحية، وتجربةُ حياة؟ وإلا كيف عطّلت هيمنةُ الأغراضِ على القصيدة العربية منذ الشعر الجاهلي "فردية" شعرائها الذين تحوّلوا إلى لسان حالٍ للقبيلة والعرف العام، ضاربين عرض الحائط بقلب الشاعر ووجدانه؟"، "وماذا عن شعرنا الحديث الذي نجح في تجاوز الشكل التقليدي حين هجر القصيدة العمودية إلى التفعيلة وقصيدة النثر، هل أفلت من ربقة الغرض الشعري؟ أم أن شعراء الأغراض المعاصرة (شاعر الحب / شاعر القضية / شاعر الثورة / شاعر التمرد) انعزلوا هم أيضًا عن حياتهم الشخصية، وقمعوا تجاربهم الروحية، ليشتغلوا بمهارة لغوية وذكاء تخييلي على مفاهيم وأفكار مجردة؟.

هذه الأسئلة وغيرها يطرحها مقدم البرنامج ياسين عدنان في حلقة جديدة من "مشارف"، مساء اليوم الأربعاء على قناة الأولى ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا.

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