السينما تعود إلى السعودية بفيلم "النمر الأسود"

هسبريس - د.ب.أ

نشرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لقطات من الاستعدادات للحدث التاريخي المتمثل في افتتاح أول دار سينما في المملكة العربية السعودية الأربعاء، بعد توقف دام أكثر من 40 عاماً .

وقالت الهيئة، في بيان لها ، إن "التجهيزات والاستعدادات قائمة على قدمٍ وساق..واليوم تبدأ صناعة سعودية مختلفة بانطلاقة السينما السعودية في المملكة".

ونشر مغردو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من داخل مركز الملك عبد الله المالي، تظهر تجهيز المبنى بالإضاءة، وقاعات العرض، والمقاعد وغيرها.

وكان المدير التنفيذي لشركة AMC الأمريكية (أول مشغل لدور السينما في المملكة)، آدم أريون، قال إن تكلفة التذاكر الأولية ستكون 50 ريالا سعوديا، مؤكدًا أن الأسعار سيتم تخفيضها بمرور الوقت، لتختلف من فيلم إلى آخر، مثل بقية دول العالم.

ووقعت الهيئة العامة للترفيه اتفاقًا مع الشركة الأمريكية لافتتاح نحو 40 دارًا للسينما في 15 مدينة في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووقع الاختيار على فيلم النمر الأسود ليكون أول فيلم يعرض عبر دور السينما في السعودية، وهو آخر الأفلام الرائعة للمخرج راين كوجلر، والذي حقق أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر.

وكان الصحفي كلارنس رودريجيز، وهو مراسل أجنبي عمل في الرياض لمدة 12 عامًا، كشف سبب اختيار المملكة فيلم النمر الأسود بالقول: "النمر الأسود يعطي إشارة إلى التغيير الذي تشهده السعودية..هذه الرياح التي ترافق خطة رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تنويع مصادر إيرادات المملكة، بدلًا من الاعتماد على النفط".

وتعود دور السينما للعمل اليوم الأربعاء، في حفل خاص تحضره شخصيات محلية وعالمية بارزة، على أن يتم الافتتاح أمام الجمهور في مايو المقبل.

وفيلم النمر الأسود من إنتاج 2018، بطولة تشادويك بوسمان، مايكل بكاري جونسون، ولوبيتا نيونقو؛ وهو من توزيع شركة "ديزني" وإخراج راين كوغلر، وحقق أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أعلنت في الرابع من أبريل الجاري منح أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي للشركة الأمريكية.

وأعلنت السعودية، في اليوم نفسه، أنها تخطط لإنشاء ما يقارب 30 إلى 40 دار سينما في 15 مدينة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة بحلول 2030.

ومطلع مارس الماضي أعلنت المملكة إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي في السعودية، وفي الشهر نفسه تم إنشاء المجلس السعودي للأفلام ليكون أول كيان متخصص في صناعة الأفلام، بعد رفع حظر عن السينما استمر نحو 40 عاما.

وتستهدف رؤية "السعودية 2030" رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6 بالمائة.