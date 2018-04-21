"مليحات السياحة والبيئة" بين آثار فرعونية بمصر

هسبريس ـ مُتابعة

زارت 83 من المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة بمدينة الأقصر التاريخية، في صعيد مصر.

وتوجهن في زيارة لمعبد الأقصر، المطل على نهر النيل الخالد، والذى يربطه بمعابد الكرنك طريق الكباش الفرعوني الذي يمتد بطول 2700 متر.

وجاءت زيارة جميلات العالم، المشاركات بمسابقة ملكة جمال البيئة والسياحة لعام 2018، لمدينة الأقصر، في إطار جولة سياحية على هامش المسابقة التي استضافتها مدينة مرسى علم، المطلة على سواحل البحر الأحمر، وشملت زيارة لأهرامات الجيزة، بجانب آثار مدينة الأقصر.

وأبدت الجميلات انبهارهن بعظمة وجمال وشموخ معابد ملوك وملكات الفراعنة، وسعادتهن بزيارة مدينة الأقصر.

ويجري تنظيم مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، التي تستضيفها مصر، برعاية وزارة السياحة. وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من آمال رزق، منظمة المسابقة، والمنتج تامر نعيم، وأمبر برناتشي ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2017، ومصمم الأزياء اللبناني أيمن سري الدين.