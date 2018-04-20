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كُتّاب وآراء
وفاة الفنان السويدي "أفيتشي" في سلطنة عمان
توفي، اليوم الجمعة في سلطنة عمان، الفنان السويدي تيم بيرغلينغ، الشهير بـ"أفيتشي"، عن عمر ناهز 28 سنة.
وجاء في بيان صادر عن مدير أعماله: "من المؤسف أن نعلن عن فقدان تيم بيرغلينغ، حيث عثر عليه ميتًا في مدينة مسقط بسلطة عمان".
المصدر أضاف: "العائلة في حالة يرثى لها؛ نطلب من الجميع احترام حرص أقارب الراحل على الخصوصية في هذا الوقت العصيب، علما أنه لن يتم تقديم أي بيانات أخرى".
وكان أفيتشي قد توقف عن تقديم العروض المباشرة منذ 2016، وعانى من مشاكل صحية عدة سنوات، بما في ذلك التهاب البنكرياس الحاد، ويرجع ذلك، جزئيا، إلى الإفراط في احتساء الكحول، كما أنه كان قد خضع لاستئصال "المرارة" عام 2014.