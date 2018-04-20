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الرئيسية | فن وثقافة | وفاة الفنان السويدي "أفيتشي" في سلطنة عمان

وفاة الفنان السويدي "أفيتشي" في سلطنة عمان

وفاة الفنان السويدي "أفيتشي" في سلطنة عمان
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 أبريل 2018 - 20:35

توفي، اليوم الجمعة في سلطنة عمان، الفنان السويدي تيم بيرغلينغ، الشهير بـ"أفيتشي"، عن عمر ناهز 28 سنة.

وجاء في بيان صادر عن مدير أعماله: "من المؤسف أن نعلن عن فقدان تيم بيرغلينغ، حيث عثر عليه ميتًا في مدينة مسقط بسلطة عمان".

المصدر أضاف: "العائلة في حالة يرثى لها؛ نطلب من الجميع احترام حرص أقارب الراحل على الخصوصية في هذا الوقت العصيب، علما أنه لن يتم تقديم أي بيانات أخرى".

وكان أفيتشي قد توقف عن تقديم العروض المباشرة منذ 2016، وعانى من مشاكل صحية عدة سنوات، بما في ذلك التهاب البنكرياس الحاد، ويرجع ذلك، جزئيا، إلى الإفراط في احتساء الكحول، كما أنه كان قد خضع لاستئصال "المرارة" عام 2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رشيد من فرنسا الجمعة 20 أبريل 2018 - 20:51
الله ارحمك اخويا ، بعض أغانيه تعجبني منها hey brother وأخرى ، كنصح المغاربة ابعدوا على الكحول والمخدرات راه هي سباب ف هلاك شحال من واحد
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