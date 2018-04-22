أصدقاء المعتمد يشعلون الشمعة الستين بشفشاون

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون

في ذكرى تأسيسها الستين، أشعلت جمعية أصدقاء المعتمد بن عباد بمدينة شفشاون، يومي 20 و21 أبريل الجاري، شمعتها على درب الكلمة وأسئلة الشعر وعذوبة الموسيقى واللحن، وهي تستحضر وتستغور أفقها في مرحلة تاريخية جياشة.. كما تستحضر رجالاتها الذي أسسوا الصرح في لحظات تشعبت فيها المواقف والعواطف وتداخل الماضي بالحاضر.

وتميزت الدورة الثالثة والثلاثون من المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث، التي استضافها مركب محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة والمركز الثقافي، بفقرات متنوعة تتراكم وتتكامل صوب الكلمة المبدعة ووفق ذاكرة تحمل صوت الجمال، بمشاركة شاعرات وشعراء من المغرب وإسبانيا، يمثلون حساسيات وأصوات مختلفة، تجمعهم ينابيع المحبة ونبض المكان/ شفشاون.

كما جرى تسليم دروع الجمعية لهامات شعرية وثقافية أسهمت بمسعاها الإنساني النبيل في التأسيس لصوت الجمعية وفي تطوير امتداداتها وطريقها ورسالتها، وجعلها منبرا لكل الأصوات الجادة الأساتذة: الشاعر عبد الكريم الطبال والشاعر الراحل محمد الميموني الذي نابت عن حضوره الكبير بالرغم من غيابه زوجته الأستاذة فوزية الدعالي والأستاذ امحمد أحرميم. مع توقيع شراكة بين المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون ومهرجان Ganada 13 artes .

كما افتتح معرض يؤرخ لذاكرة جمعية أصدقاء المعتمد: "الصورة الذاكرة والصورة الحدث" من إعداد الفنان عمر سعدون.. فضلا عن تقديم حفل فني متميز من قبل الفنانة السوبرانو سميرة القادري رفقة عازف الكمان الفنان نبيل أقبيب والفرقة المصاحبة.

وعرف اليوم الثاني من المهرجان النبش في ذاكرة الجمعية: " مسارات وتحولات" من خلال "مستر كلاس" مع أحد مؤسسي وصانعي الأفق الشعري للجمعية، الشاعر عبد الكريم الطبال وقراءات نقدية في أعمال شعرية: عيون طالما سافرت" للشاعر مبارك وساط تقديم عبد الله شريق، و"في حضرة مولانا" للشاعر عبد الكريم الطبال من تقديم نجيب العوفي، و"سطر واحد يكفي" للشاعر أحمد لمسيح من تقديم عادل لطفي ومن تنسيق العياشي أبو الشتاء.

يذكر أن المهرجان نُظم بدعم من وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) وبتعاون مع دار الشعر بتطوان وبشراكة مع عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي والجماعة الحضرية وجهة طنجة تطوان الحسيمة والمركز الثقافي.