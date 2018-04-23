معرض للصور يجسد تاريخ علاقات المغرب وإسبانيا

مُتابعة من خالد ملوك

نظّمت قاعة بلدية مدينة بيادوليد الإسبانية، التابعة لكنيسة "Las Francesas"، معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان "تقريب ضفتين: الذاكرة والتوقعات.. المغرب وإسبانيا خلال القرن التاسع عشر والعشرين".

المعرض، الذي تنظمه دار الثقافة التابعة للبلدية المذكورة بمشاركة المؤسسة الإسبانية "أنكاريا" التي تعنى بالفكر والفن والأدب العالمي، يهدف إلى تقديم مراجعة عميقة للمسار التاريخي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا منذ القرن الـ19 حتى اليوم.

وقال القائمون على تنظيم المعرض إن "الأمر لا يتعلق فقط بعرض سلسلة من الأعمال الفنية الموثقة لفترات مختلفة من تاريخ البلدين، وإنما عبارة عن إطار يؤسس لمقاربة بعيدة المدى بين مجتمعين مجاورين تربطهما علاقة ود واحترام على مر العصور.

ويحاول المعرض إبراز المفارقات التي يشكلها مضيق جبل طارق باعتباره الحد الفاصل بين قارتين متعارضتين تتقاسمان العديد من العناصر المشتركة في جميع المجالات، موضحين أن المبادرة تهدف إلى تقريب شعبين وتعزيز روابط التآزر بينهما.

صحيفة "نوتيثياس" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت إن الملتقى الفني يميل إلى تقوية الروابط الطبيعية بين المغرب وإسبانيا عبر مراجعة العلاقات الثنائية من وجهة نظر إيجابية، بعيدا عن إثارة خصوصيات تاريخية يميزها طابع فك الارتباط بين الغرب والعالم العربي الإسلامي.

وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أن مؤسسة "أنكاريا" عملت على إنشاء شبكة تواصل بغية تحفيز التبادل الثقافي بين المجتمعين الإسباني والمغربي، موضحة أنه جرى الاعتماد على صور فوتوغرافية للمصورين الإسبانيين العالميين نيكولاس مولير وبارتولومي روس المهتمين بثقافة وتاريخ بلدان شمال إفريقيا.

وزاد أن المعرض الفوتوغرافي يسعى، أيضا، إلى إبراز أهمية إعادة النظر في الماضي وتجسيد طموحات المستقبل من خلال الصور، مردفا بأن التاريخ المشترك بين المغرب وإسبانيا شغل اهتمام العديد من الباحثين الأكاديميين الذين يشيدون بدور الثقافة في العلاقات الثنائية بين البلدين.