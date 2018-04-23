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الرئيسية | فن وثقافة | مكتب تنسيق التعريب يحرز جائزة محمد بن راشد

مكتب تنسيق التعريب يحرز جائزة محمد بن راشد

مكتب تنسيق التعريب يحرز جائزة محمد بن راشد
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 أبريل 2018 - 05:02

فازت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بجائزة محمد بن راشد للغة العربية 2018، لأفضل مشروع تعريب أو ترجمة، "لتميّز أعمال مكتب تنسيق التّعريب بالرباط التابع للمنظمة في مجال تعريب المصطلحات".

واستلم الجائزة الدكتور سعود هلال الحربي، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

وتمنح جائزة محمد بن راشد للغةِ العربية سنويّا تقديرا لجهود العاملين في ميدان اللّغة العربيّة أفراداً ومؤسّسات، "وهي تندرج في سياق المبادرات التي أطلقها الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدّولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للنّهوض باللّغة العربيّة ونشرها واستخدامها وتعزيز مكانتها في الحياة العامة".

وفي تصريح للدكتور عبد الفتاح الحجمري، مدير مكتب تنسيق التعريب، فإن الفوز بهذه الجائزة "هو ثمرة عمل جماعي، يتوج خبراء المكتب والعاملين فيه، علما أن المكتب أصدر ما يناهز 43 معجما موحدا باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية تهم مجالات علمية وصناعية وحضارية عامة، وتشتمل على حواليْ 410.000 مصطلح ؛ فيما يشتمل مشروع www.arabterm.org على حوالي 420.000 مصطلح باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية".

وأضاف المتحدث أن المكتب شرع، مؤخرا، وفق الخطة الاستراتيجية للألكسو 2017 – 2022 في تطوير منهجية وضع المعاجم، وصياغة المصطلحات، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتجارب العالمية، بغاية إنشاء بنك عربي للمصطلحات العلمية والتقنية الموحدة، وتطويره إلى منصة تشاركية مفتوحة للعمل المعجمي.

وختم عبد الفتاح الحجمري تصريحه بالقول إن الألكسو تواصل، عبر جهازها المختص مكتب تنسيق التعريب، "الإسهام في تنمية البحث اللغوي والمعجمي العربي، والاهتمام بالمصطلح العلمي والتقني بُغيةَ امتلاك تدبير لغوي متجانس ومتوازن وفق غاية أساسية: إغناءُ المحتوى العربي وتجديده في العلوم الإنسانية والتّكنولوجيات من أجل ضَمان التّنافسية العلمية، ومتطلبات السّوق والعلم، والاقتصاد والفكر"، وفق تعبيره.

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