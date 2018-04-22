الفنانة المغربية وئام الدحماني في ذمة الله

هسبريس من الرباط

توفيت الفنانة المغربية وئام الدحماني، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 34 عامًا، إثر تعرضها لسكتة قلبية، في إمارة دبي، وفق ما نقلته مصادر إعلامية متطابقة.

واشتغلت الفنانة الراحلة المزدادة بالقنيطرة في بدايتها كمذيعة في قناة دبي، ثم اتجهت إلى مجال الغناء والتمثيل، كما اشتهرت بعض أعمالها بالطابع الهندي، إذ قدمت برامج عدة تهتم بـ"سينما بوليود" والفن الهندي.