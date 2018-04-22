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كُتّاب وآراء
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الفنانة المغربية وئام الدحماني في ذمة الله
الأحد 22 أبريل 2018 - 22:00
توفيت الفنانة المغربية وئام الدحماني، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 34 عامًا، إثر تعرضها لسكتة قلبية، في إمارة دبي، وفق ما نقلته مصادر إعلامية متطابقة.
واشتغلت الفنانة الراحلة المزدادة بالقنيطرة في بدايتها كمذيعة في قناة دبي، ثم اتجهت إلى مجال الغناء والتمثيل، كما اشتهرت بعض أعمالها بالطابع الهندي، إذ قدمت برامج عدة تهتم بـ"سينما بوليود" والفن الهندي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
1 - تمغربيت الأحد 22 أبريل 2018 - 22:09
لا اله الا الله .لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. ان الله وان اليه راجعون..
2 - يونس السلفي الأحد 22 أبريل 2018 - 22:10
إنا لله و إنا إليه راجعون
رحمها الله و غفر لنا ولها
الموت يأتي بغتة و القبر صندوق العمل
رحمها الله و غفر لنا ولها
الموت يأتي بغتة و القبر صندوق العمل
4 - مغربية صحراوية بكل فخر الأحد 22 أبريل 2018 - 22:11
إن لله و إن إليه راجعون الله يغفر لها و يصبر ذويها
الدنيا فانية فلنعمل لآخرتنا
الدنيا فانية فلنعمل لآخرتنا
6 - سعيد الأحد 22 أبريل 2018 - 22:11
البقاء لله نسأل تعالى أن يغفر لها و أن يتوب عليها انه سميع مجيب
7 - سعيــــــــــــــــــد الأحد 22 أبريل 2018 - 22:12
ان لله وانا اليه راجعون، الله يرحمها ويغفر لها.
9 - عدنان الخير الأحد 22 أبريل 2018 - 22:12
اللهم انانسألك حسن الخاتمة .اللهم اختم لنا بالحسنى يارب
10 - عادل الأحد 22 أبريل 2018 - 22:13
كانت انسانة لها ما لها وعليها ما عليها.. لا نقول الا رحمها الله وغفر لها والهم ذويها الصبر والسلوان..
11 - حنان الأحد 22 أبريل 2018 - 22:13
الله يرحمها ويصبر اَهلها لعلنا بذلك نتعظ ونعلم بان الموت قريبة منا لا تختار بين الصغير والكبير ولا الغني ولا الفقير كي نعود الى رشدنا نسال الله القدير ان يهدينا ويغفر لنا وللمسلمين كافة اجمعين
12 - ولد زايو الأحد 22 أبريل 2018 - 22:13
الله يرحمها مسكينة و الله يرزق أهلها الصبر.
14 - alaa الأحد 22 أبريل 2018 - 22:14
ألله يرحمها و يوسع عليها و يصبر وعائلتها و ومحبيها على فقدانها كانت إنسانة طبية الله يرحمها
15 - manal الأحد 22 أبريل 2018 - 22:15
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إن لله وإن إليه راجعون.
16 - محسن بوسكورة الأحد 22 أبريل 2018 - 22:15
وئام كانت كريمة و سخية مع كل الناس .من أطيب خلق الله . ياربي تغفر ليها و ترحمها يا رب العالمين
17 - عبد الله الأحد 22 أبريل 2018 - 22:16
لاإله إلا الله
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
اللهم لا تتوفنا إلا و أنت راض عنا
اتقوا الله عباد الله فإن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا مريضا و لا معافا
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
اللهم لا تتوفنا إلا و أنت راض عنا
اتقوا الله عباد الله فإن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا مريضا و لا معافا
18 - nissrine el mouden الأحد 22 أبريل 2018 - 22:17
soubhana lah ,la mort ne fait pas le tri....vieux vieilles jeunes et enfants nos sommes à dieu et à lui nous retournant
19 - آية الأحد 22 أبريل 2018 - 22:17
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله
الله يغفر لينا وليها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
الله يغفر لينا وليها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
20 - سماح الأحد 22 أبريل 2018 - 22:18
انا لله و انا اليه راجعون اللهم اغفر لها و ارحمها و تجاوز عنها و ارحم و اغفر امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما
21 - taza الأحد 22 أبريل 2018 - 22:19
أذكر امواتكم بالخير
رحمة الله عليها
وإن لله وإن إليه راجعون
رحمة الله عليها
وإن لله وإن إليه راجعون
22 - abdeilah الأحد 22 أبريل 2018 - 22:20
رحمها الله ودخل الله متواها الجنة
و اغفر دنوبها
و اغفر دنوبها
24 - zakaria الأحد 22 أبريل 2018 - 22:21
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم موتانا و موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء البقاء لله
25 - سارة المغربية الأحد 22 أبريل 2018 - 22:21
انا لله وانا اليه راجعون .. الدنيا ممر والآخرة مقر ..اللهم اجعلنا من اهل الجنة
26 - محمد عقل الأحد 22 أبريل 2018 - 22:22
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. هذا درس لنا جميعا من عاش على شيء مات عليه. اللهم أغفر لنا ولها يارب العالمين
27 - hassane الأحد 22 أبريل 2018 - 22:23
لا اله الا الله وانا لله وانا اليه راجعون . اللهم ارحمها واغفر لها وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
الدنيا فانية والبقاء لله
الدنيا فانية والبقاء لله
28 - سعيد وعنيد الأحد 22 أبريل 2018 - 22:23
الله الله مسكينة، تصدمت والله الى تصدمت، انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.
29 - musta الأحد 22 أبريل 2018 - 22:25
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها
30 - Mana;l الأحد 22 أبريل 2018 - 22:25
وجب عمل تشريح لاثقة في آلخليجيات ولاثقة في آلعربيات من باقى آلدول خاصة وإنهاكانت تفتخر بمغربيتها وبلدها آلمغرب ودافعت عن آلمغربيات بقوة وبكل فخر وقد جرعليها آلسب وآلشتم من آلخليجيات وهددوها بالطرد رحمها آلله
31 - marokkii الأحد 22 أبريل 2018 - 22:26
رحمها الله توفيت في عز شبابها ان لله وان اليه راجعون
32 - Hicham الأحد 22 أبريل 2018 - 22:28
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك.
33 - مغربي الأحد 22 أبريل 2018 - 22:28
انا لله و انا اليه راجعون . لا تدري نفس في اي ارض تموت
34 - خالد.ف الأحد 22 أبريل 2018 - 22:28
** و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي أرض تموت ** إنا لله و إنا إليه راجعون ! نسأل الله العظيم أن يدخل هذه المسلمة في رحمته إنه هو التواب الرحيم !
35 - حمزة السوسي الأحد 22 أبريل 2018 - 22:29
اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عنها وثبتها عند السؤال يارااب
37 - Abdessalam الأحد 22 أبريل 2018 - 22:29
الله يرحمها و يغفر ليها . الموت علينا حق
38 - حسن اازموري الأحد 22 أبريل 2018 - 22:31
فعلا انها ابنة القنيطرة من اب وجدي....
وكان لهم سكن اخر بالرباط..
رحمها الله والهم والدها السي احمد الصبر
ووالدتها...واختها.....وعائلة السيد الطيبي
خال والدتها.....
وكان لهم سكن اخر بالرباط..
رحمها الله والهم والدها السي احمد الصبر
ووالدتها...واختها.....وعائلة السيد الطيبي
خال والدتها.....
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