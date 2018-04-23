مصدر رسمي إماراتي ينفي وفاة الدحماني بدبي

هسبريس من الرباط

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الاثنين، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني بسكتة قلبية في إمارة دبي.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن وفاة الفنانة المغربية لم تحدث في دبي الإماراتية، راجيا من كافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل تحري الدقة والتأكد من المعلومات والأخبار قبل تداولها.

وكانت الفنانة المغربية وئام الدحماني قد توفيت، أمس الأحد، عن عمر يناهز 34 عامًا، إثر تعرضها لسكتة قلبية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية متطابقة.