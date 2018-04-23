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الرئيسية | فن وثقافة | مصدر رسمي إماراتي ينفي وفاة الدحماني بدبي

مصدر رسمي إماراتي ينفي وفاة الدحماني بدبي

مصدر رسمي إماراتي ينفي وفاة الدحماني بدبي
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:06

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الاثنين، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني بسكتة قلبية في إمارة دبي.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن وفاة الفنانة المغربية لم تحدث في دبي الإماراتية، راجيا من كافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل تحري الدقة والتأكد من المعلومات والأخبار قبل تداولها.

وكانت الفنانة المغربية وئام الدحماني قد توفيت، أمس الأحد، عن عمر يناهز 34 عامًا، إثر تعرضها لسكتة قلبية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية متطابقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - متابع الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:15
نعم توفيت في أبوظبي وليس دبي .رحم الله الفقيدة . انا لاه وانا اليه راجعون
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2 - محمد الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:20
كدبي كالعين كالشارقة
الله يرحمها و يرحم جميع المسلمين
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25
3 - عادل الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:21
إن موت هذه الأخت الكريمة أظهر لي بأن الحياة لا تحتاچ إلا لقطعة رغيف وشربة ماء وحصيرة للصلاة. وعلينا ألا نسيء بها الظن فلعلها من أهل الجنة. غفر الله لي ولكم.
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4 - dokkali الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:23
ما هو سلبي بالمواقع الإجتماعية أكثر بما هو إيجابي .الله يلطف
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29
5 - اكرام الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:47
الله يرحمها ويوسع عليها ويجعلها من اهل الجنة والله يصبر عاىلتها
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12
6 - سينوح الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:57
نعم الاخ عادل الدنيا لا تحتاج الا لقطعة رغيف وشرب ماء وحصيرة للصلاة وعيش بسلام
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2
7 - بنت الجنوب الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:59
احسنت القول أخ عادل ، انا البارحه لم أنم من هول الصدمة وأحسست ان الدنيا بالفعل لا تساوي جناح بعوضة
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4
8 - فاطمة الاثنين 23 أبريل 2018 - 15:01
ما الفرق إن توفيت بأبوظبي أو بدبي او المغرب او اي مكان؟؟
الله يرحمها ووسع عليها ضيقة القبور
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0
9 - الحسن الاثنين 23 أبريل 2018 - 15:05
تعددة اﻷسباب والموة واحد وﻻكن يجب علينا ان نستعد لهذا اليوم فإنها لا تاتينا إلا بغتة وﻻكن نحن نحكم على الظاهر والباطن لا يعلم به الا الله ونطلب لها الرحمة ولجميع المسلمين....
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