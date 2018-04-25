"مشارف" يستضيف السوسيولوجي حسن احجيج

هسبريس من الرباط

يستضيف برنامج "مشارف"، مساء اليوم الأربعاء، الباحث السوسيولوجي حسن احجيج الحاصل على دكتوراه في علم اجتماع التنظيمات.

ويطرح مقدم البرنامج مجموعة من الأسئلة ذات الصلة بموضوع الحلقة، من قبيل "هل نجح التدبير العمومي الجديد في إرضاء المواطن المغربي؟ أليست الدولة مطالبة بألا تبقى حبيسة مبدأي القوة والسيادة، وبأن تتشبع بمبدأ الخدمة العمومية؟ لكن، ألا تبذل الدولة المغربية مجهودا ملموسا في هذا الإطار؟ ألا يمكن القول بأن الدولة المغربية لم تعد تكتفي بتقديم نفسها كجهاز سلطة، وإنما أيضًا كجهاز لتوفير الخدمة العمومية، ودورها في المجال الاجتماعي والتضامني والتنموي يتزايد بالتدريج؟

وسيسأل أيضا ياسين عدنان ضيفه "هل يمكن إنجاز إصلاح عميق شامل دون أن نشتغل على الجانب الثقافي؟ أو ليست الثقافة المهنية للمجتمع أساسية وحاسمة في كل إصلاح؟ إذن، كيف تؤثر البرامج الذهنية الوطنية وثقافة المجتمع على جودة العمل وعلى الاستجابة للإصلاحات؟ ألا تحتاج الموارد البشرية في الإدارة المغربية إلى تنشئة تنظيمية جديدة لتستجيب لمنطق الإصلاح ومتطلبات التدبير العمومي الجديد؟"

أسئلة وغيرها يطرحها ياسين عدنان في حلقة جديدة من برنامج "مشارف" على صاحب كتاب "التدبير العمومي الجديد: شركات الدولة بين قيم الخدمة العمومية وقيم المقاولة"، في حلقة "مشارف" بدءاً من الساعة الحادية عشرة ليلا على شاشة الأولى.