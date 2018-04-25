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الرئيسية | فن وثقافة | عرض موسيقى يكسر هدوء مدينة العرفان بالرباط

عرض موسيقى يكسر هدوء مدينة العرفان بالرباط

عرض موسيقى يكسر هدوء مدينة العرفان بالرباط
هشام بوعلي*
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 08:53

كسر مجموعة من الموسيقيين الشباب هدوء صباح مدينة العرفان بالرباط، بعد أن جاؤوا بآلاتهم الموسيقية إلى وسط فضاء "الكومبيس" في الهواء الطلق، وانطلقوا في عزف وأداء أغان شرقية ومغربية تفاعل معها مرتادو هذا الفضاء.

يأتي هذا العرض الموسيقي الذي نظمه مركز العمل الثقافي بجامعة محمد الخامس، في إطار الدورة السابعة للربيع الثقافي الجامعي، التي تنظمها الجامعة في الفترة بين 23 و27 أبريل الجاري، وتعرف تنظيم ندوات ولقاءات وعروض فنية وأدبية.

وفي هذا الصدد، أوضح أمين أمسعدي، واحد من العازفين طالب بسلك الإجازة المهنية للتربية الموسيقية بكلية علوم التربية، أن "هذا العرض يشارك فيه مجموعة من طلبة الكليات التي تنضوي تحت جامعة محمد الخامس، ويساهمون في تنظيم مختلف الأنشطة الفنية والثقافية الأخرى التي تنظمها الجامعة".

وأضاف أمسعدي، في حديثه لجريدة هسبريس الالكترونية، أن "مثل هذه العروض سبق تنظيمها في العديد من الأماكن الأخرى، بعيدا عن المسارح المغلقة وفضاءات الجامعة، بهدف نشر وعي موسيقي لدى المواطنين، وأيضا لإمتاعهم والتخفيف عليهم من ضغط اليومي".

ولقي هذا العرض إعجاب المتواجدين بالمكان الذين سحرتهم أنغام الموسيقى، وتوقفوا للاستمتاع بها وترديد الأغاني مع المجموعة الموسيقية.

وتقول إكرام السالمي، طالبة بكلية الآداب، إنه "شعور جميل، الخروج من الدرس لتصادف موسيقى حية تعزف أمام ناظريك، يتفاعل معها الطلبة ويتمايلون مع إيقاعاتها بكل عفوية في جو يعمه الفرح والحب".

*صحفي متدرب

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