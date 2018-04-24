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الرئيسية | فن وثقافة | كاتب فلسطيني يحصد جائزة البوكر للرواية العربية

كاتب فلسطيني يحصد جائزة البوكر للرواية العربية

كاتب فلسطيني يحصد جائزة البوكر للرواية العربية
هسبريس - د ب أ
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 19:55

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، البوكر 2018، اليوم الثلاثاء، عن فوز رواية "حرب الكلب الثانية" للكاتب إبراهيم نصر الله، بجائزة البوكر 2018.

وجاء ذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، عشية انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتنافس في هذه الدورة ست روايات في القائمة القصيرة هم: رواية "زهور تأكلها النار" للكاتب السوداني أمير تاج السر، ورواية "الحالة الحرجة للمدعو ك" للكاتب السعودي عزيز محمد، ورواية "ساعة بغداد" للكاتبة العراقية شهد الراوي، رواية "حرب الكلب الثانية" للكاتب إبراهيم نصر الله، ورواية "الخائفون" للكاتبة السورية ديمة ونّوس، ورواية "وارث الشواهد" للكاتب الفلسطيني وليد الشرفا.

ويحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على 10 ألاف دولار أمريكي، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار أمريكي.

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