24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:4013:3017:0720:1221:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  2. خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية (5.00)

  3. نادي مالقة يكرم بنمبارك ببوابة في ملعب روساليدا (5.00)

  4. أمن القصر الكبير يوقف مغامرات "نشال هواتف" (5.00)

  5. تكريم محمد شفيق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | وزارة الثقافة: هذه أسعار زيارة المعالم التاريخية

وزارة الثقافة: هذه أسعار زيارة المعالم التاريخية

وزارة الثقافة: هذه أسعار زيارة المعالم التاريخية
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:10

أفادت وزارة الثقافة والاتصال بأنها عملت، في إطار سياستها الرامية إلى تشجيع زيارة المواقع والمعالم التاريخية للتراث الوطني المادي وتربية الناشئة والشباب وتشجيعها على زيارة هذه المواقع وضرورة الحفاظ عليها، على "إحداث تذاكر تفضيلية وتشجيعية بالنسبة لزيارة التلاميذ والطلبة المغاربة بتخفيضات تناهز نسبة 50%، بينما تصل النسبة إلى 70 % بالنسبة للتلاميذ والطلبة الأجانب".

وأضافت الوزارة، في بيان توضيحي توصلت به هسبريس ردا على ما جرى تداوله بشأن الرفع من تعريفة زيارة المباني التاريخية والمواقع التابعة للوزارة ذاتها، أنه جرى "الرفع من تعريفة زيارة المباني التاريخية والمواقع منذ ثمانينيات القرن الماضي".

وأردف بيان الوزارة أن هذه الأخيرة "تعتمد في السنوات الأخيرة سياسة تروم تجويد الخدمات المقدمة للزوار مع إحداث مراكز تفسير التراث Centres d’Interprétation بمجموعة من المباني التاريخية والمواقع".

وإيماناً منها بضرورة التشجيع على زيارة المآثر والمواقع التاريخية، يضيف بيان الوزارة، "تم الاحتفاظ بنفس التعريفة بالنسبة للزوار المغاربة (10 دراهم) مع مجانية الزيارة خلال يوم الجمعة من كل أسبوع والأعياد الوطنية واليوم الأول من الأعياد الدينية بمقتضى هذا القرار، إضافة إلى مجانية زيارة المواقع الأثرية والتاريخية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأفادت الوزارة، في بلاغها، بأنها عملت أيضا على إحداث تذاكر تحفيزية بالنسبة إلى زيارات بعض المواقع الجذابة تصل إلى تخفيضات بنسبة حوالي 40% عن التذكرة الأصلية، كما تم إخبار وزارة السياحة والفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار منذ بداية سنة 2018 بهذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل.

كما ارتأت الوزارة، وفق الوثيقة نفسها، تصنيف المباني التاريخية والمواقع التابعة لها إلى ثلاثة أصناف "تم تحديد تعريفة زيارتها من قبل السياح الأجانب في 50 درهماً (حوالي 5 أورو) بالنسبة إلى الفئة الأولى، و60 درهماً (حوالي 6 أورو) بالنسبة إلى الفئة الثانية، و70 درهماً (حوالي 7 أورو) بالنسبة إلى الفئة الثالثة، مع الإشارة إلى أن "هذه التعريفة تبقى ضئيلة مقارنة بتلك المطبقة في العديد من الدول المجاورة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سمير الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:33
التخفيضات للطلبة والتلاميذ المغربة 50 % والطلبة الاجانب 70% يعني المغاربة منين يخرجو يخلص اكثر عند البراني وفي بلادهم يخلصوا اكثر بغيت نعرف شكون هو هاد العبقري لي حط هاد التخفيضات باين عليه وطني وتيبغي المغاربة بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - عزيز ولزي الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:52
و الله ما فهمت ، علاش ديما أجانب أحسن من المواطن في كل شيء، حتى التخفيضات لدخول الأتار المغربية أرخص الاجانب، واعععععععععع ، أنا صافي غادي نزيد نتصطى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.