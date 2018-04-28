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الرئيسية | فن وثقافة | سلا تحتفي بقصيدة الملحون وعميد الأدب المغربي

سلا تحتفي بقصيدة الملحون وعميد الأدب المغربي

سلا تحتفي بقصيدة الملحون وعميد الأدب المغربي
هسبريس من الرباط
السبت 28 أبريل 2018 - 11:13

تحت شعار "سلا مركز إشعاع ثقافي متجدد"، تنظم جمعية إدريس بن المامون للبحث والإبداع في فن الملحون، بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال وجماعة سلا، من 3 ماي القادم إلى 6 من الشهر نفسه، فعاليات الدورة السادسة من "الأيام الوطنية لنزهة الملحون"، والتي ستخصص لعميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري، نظرا لإسهاماته الكبيرة والمتميزة في الحقل الثقافي والإبداعي وكتاباته في فن الملحون، بمساهمة مجموعة من الباحثين والمختصين.

وتأتي هذه الدورة في إطار ترسيخ تقليد سنوي يراهن على تطوير أداء قصيدة الملحون بالموازاة مع البحث في جوانبها البلاغية والتقنية والموسيقية.

وسيشارك في هذه الدورة التي ستحتضن أنشطتها القاعة الكبرى للجماعة الحضرية لسلا، وقاعة الندوات لمؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة، والمعلمة الأثرية والعلمية دار القاضي، وفضاء مارينا، نخبة من أبرز الشعراء والعازفين والمنشدين من مختلف حواضر الملحون بالمغرب.

وإحياء لتقليد النزهة في شهر شعبان من كل سنة، سيتم تنظيم جولة عبر القوارب التقليدية على ضفاف نهر أبي رقراق، رفقة فناني الملحون المشاركين في المهرجان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابن عرفة ضفاف الرقراق السبت 28 أبريل 2018 - 11:47
ينشد الشيخ كما يحلو لأهل سلا ان ينادون سَدْ لحاج احْمد بنعاشر: سلا (السلو)كل قلب غير قلبي ما سلا (السلو)
ايسلو في فاس والأحبة في سلا(المدينة)
بها خيموا والقلب خيم عندهم
فاجرزوا دموعي سيلا مسلسلا انها مدينة الصلاح واهل الاثر فيكفي ذكر زاوية النساك والتي اصبحت اطلالا ،وانها استقلبت كبار العلماء امثال ابن الخطيب وابن خلدون ،فعار على اهل سلا الا يهتموا بهذه المعلمة واالا يجددوا بنيانها حتى تكون صرحا يزوره المهتمين للذكرى .
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