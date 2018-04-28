سلا تحتفي بقصيدة الملحون وعميد الأدب المغربي

هسبريس من الرباط

تحت شعار "سلا مركز إشعاع ثقافي متجدد"، تنظم جمعية إدريس بن المامون للبحث والإبداع في فن الملحون، بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال وجماعة سلا، من 3 ماي القادم إلى 6 من الشهر نفسه، فعاليات الدورة السادسة من "الأيام الوطنية لنزهة الملحون"، والتي ستخصص لعميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري، نظرا لإسهاماته الكبيرة والمتميزة في الحقل الثقافي والإبداعي وكتاباته في فن الملحون، بمساهمة مجموعة من الباحثين والمختصين.

وتأتي هذه الدورة في إطار ترسيخ تقليد سنوي يراهن على تطوير أداء قصيدة الملحون بالموازاة مع البحث في جوانبها البلاغية والتقنية والموسيقية.

وسيشارك في هذه الدورة التي ستحتضن أنشطتها القاعة الكبرى للجماعة الحضرية لسلا، وقاعة الندوات لمؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة، والمعلمة الأثرية والعلمية دار القاضي، وفضاء مارينا، نخبة من أبرز الشعراء والعازفين والمنشدين من مختلف حواضر الملحون بالمغرب.

وإحياء لتقليد النزهة في شهر شعبان من كل سنة، سيتم تنظيم جولة عبر القوارب التقليدية على ضفاف نهر أبي رقراق، رفقة فناني الملحون المشاركين في المهرجان.