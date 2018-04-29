نبيل لحلو يعرض مسرحية "السقوط" في بيروت

هسبريس من الرباط

عرف يوما الخميس والجمعة الماضيين عرض مسرحية "السقوط"، من بطولة الممثلة صوفيا هادي، وتأليف المسرحي والمخرج المغربي نبيل لحلو؛ على خشبة "مسرح المدينة" في بيروت.

ويعتبر هذا أول عرض لمسرحية "السقوط" خارج المملكة، وهي مسرحية مقتبسة عن رواية "السقوط" التي تعد آخر عمل للفيلسوف والكاتب ألبير كامو.

وتؤدي الممثلة صوفيا هادي، لأزيد من ساعة، دور "جان بابتيست كلامانس"، الشخصية الرئيسية في المسرحية؛ محام باريسي سابق ينحدر من الطبقة البورجوازية، تنقلب حياته رأسا على عقب يوم فشل في إنقاذ امرأة من الغرق.