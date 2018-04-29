كاميرا زهري تبرز "كواليس العالم" بجنيف

هسبريس ـ و.م.ع

يكشف المغربي محمد زهري، المصور الفتوغرافي الرسمي لمجلس ولاية جنيف، عن "كواليس العالم" للدبلوماسية في معرض على ضفاف بحيرة ليمان بالمدينة السويسرية نفسها.

ويعرض هذا المصور المغربي الموهوب حوالي خمسين صورة غير مسبوقة تسلط الضوء على أقوى اللحظات في الدبلوماسية العالمية، على مدى 15 عاما من الأنشطة في مطار جنيف.

ويحمل المعرض الجمهور الى عالم البروتوكول في العاصمة السويسرية، المقر الأوروبي للأمم المتحدة ، مخلدا على وجه الخصوص استقبال رؤساء الدول والشخصيات البارزة عند نزولهم من الطائرة ولاسيما الاجواء التي تطبع مثل هذه الأحداث.

وقال المصور خلال افتتاح المعرض: "الكلمات لا تسعفني للتعبير عن سعادتي لاني أخيرا أنجزت هذا العمل الذي يركز على صفحات حية من السياسة الدولية."

وأبرز أنه ما بغض النظر عن الجوانب البروتوكولية، يلقي المعرض الضوء على الكثير من المصافحات أو مراسيم الاستقبال بالابتسامة للتعبير عن الترحيب.

رئيس مجلس ولاية جنيف فرانسوا لونشون، في كلمة بهذه المناسبة، قال: "ما وراء الصور، هناك عناصر أخرى يتم الكشف عنها، إظهار مشاعر ، تأكيد التزامات، وهو ما يقوم به محمد زوهري بموهبة كبيرة".

وأبرز أنها أعمال خالدة خصص لها الكثير من الوقت لتقديم معرض يعد في حد ذاته تكريما له، مضيفا: "لكن نحن من يجب تكريمه، ونرى أنه كان يخدم السلام والدبلوماسية، وهما بعدان يعكسان تفرد جنيف".

وتبرز الصور المعروضة حتى 21 ماي المقبل مراسم وصول العديد من القادة ، منهم الرئيس الصيني شي جين بينغ في يناير الماضي، ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في عام 2011 أو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في العام الذي سبقه.