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الرئيسية | فن وثقافة | شاعر مغربي ضمن المتوجين بجائزة الرسول ﷺ

شاعر مغربي ضمن المتوجين بجائزة الرسول ﷺ

شاعر مغربي ضمن المتوجين بجائزة الرسول ﷺ
هسبريس من الرباط
الأحد 29 أبريل 2018 - 16:05

تُوِّجَ الشاعر المغربي أحمو الحسن الأحمدي ضمن الفائزين بالنسخة الثالثة لجائزة الرسول صلى الله عليه وسلم بقطر مساء السبت، ضمن فعاليات مهرجان جائزة كتارا، محتلا بذلك المركز الثالث عن فئة الشعر الفصيح "400 ألف ريال قطري"، إلى جانب كل من الشاعر المصري محمد إسماعيل سويلم "مليون ريال قطري"، والشاعر اللبناني حسن العسكري المقداد "700 ألف ريال قطري".

وجاءت نتائج المسابقة الشعرية، التي تعدّ إحدى أبرز الجوائز الشعرية على المستوى العربي، خلال حفل التصفيات النهائية التي أقيمت بالحي الثقافي "كتارا" بدار الأوبرا على مدى الثلاثة أيام الماضية، تحت شعار "تجمّل الشعر بخير البشر".

ويشار إلى أن الشاعر المغربي أحمو الحسن الأحمدي، أوّل مغربي يحجز له مقعدا ضمن منصة الفائزين بهذه الجائزة، كما سبق أن توج بعدة جوائز شعرية، من أبرزها جائزة اتحاد كتاب المغرب في نسختها الأخيرة، وكان قد بلغ المرحلة النهائية لجائزة شاعر المليون بالإمارات العربية المتحدة سنة 2008.

وكان أحمو الحسن الأحمدي قد أصدر ديوانين شعريين، أحدهما تحت عنوان "غيابات الحب" سنة 2007، إذ حظي بتقديم عميد الأدب المغربي "عباس الجيراري"، وديوان "إلدورادو" الصادر ضمن منشورات اتحاد كتاب المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبدو الأحد 29 أبريل 2018 - 16:47
الشاعر الحسن أحمو الأحمدي شرف المغرب وشرف الشعر. نفخر بك أيها الزروالي العتيد وكل المحبات الكونية
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