الأسمر يمتح من التراث الإفريقي في "ديو" جديد

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

بعد اشتغاله على الأغاني التراثية المغربية، يتجه الفنان المغربي رضوان الأسمر إلى توسيع دائرة اهتمامه نحو الموسيقى الإفريقية من خلال "ديو" يجمعه بالفنان الايفواري بيني ويل.

الأغنية التي تحمل عنوان "السمرا" يقول عنها الأسمر: "أغنية تبتعد عن اللون التراثي المغربي الذي عرفني به الجمهور، لكنّها تصبُ في مجال الموسيقى التراثية الإفريقية، ومزجها بثقافات أخرى".

وأبرز الفنان المغربي الذي طرح قبل أشهر أغنيته "وقفت الساعة" أنّه "يسعى إلى تقديم لون موسيقي مختلف عمّا هو متوفر في السّاحة الفنية المغربية، دُون إهمال الجانب التراثي في الموسيقى ومزجه بموسيقى تراثية تنهل من ثقافات أخرى، وهو ما يحرص على تقديمه في عمله الفنّي الجديد".

وتابع الأسمر في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "الفن وسيلة للم الشعوب والحضارات..أنا أعتز بهويتي المغربية الإفريقية، وسأظل وفيا للكلمة الموزونة واللحن الجميل".

وفي تعليقه على حال الأغنية المغربية الشبابية يعتبر الأسمر أن الساحة الفنية المغربية "أصبحت غنية بالألوان الموسيقية المختلفة"، وأضاف: "الاختلاف سنة كونية، والسر وراءه هو التكامل..أي فنان عندما يشتغل على أي مشروع فهو يعي مبتغاه منه ويدرسه من كل الجوانب ويتأكد من إمكانية طرحه وإخراجه إلى الوجود؛ لذلك فالتنوع الذي تشهده الساحة الفنية اليوم صحي ويفتح المجال للجمهور أمام اختيارات موسيقية متعددة".

يُشار إلى أنّ أغنية "سمرا" تعد أول "ديو" يجمع الأسمر بفنان آخر، بعد طرحه "وقفت الساعة" و"ما تفهم والو".