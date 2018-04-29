"أسد الأطلس" سرحان يتأهل إلى نصف نهائي مسابقة "ذ فويس"

هسبريس من الرباط

تمكن المغربي عصام سرحان من التأهل إلى حلقة نصف النهائي من برنامج "أحسن صوت"، الذي يعرض على مجموعة قنوات "إم بي سي"، بعد أن اختار الفنان محمد حماقي أن ينقله معه إلى تلك المرحلة واصفا إياه بـ"أسد الأطلس".

وكان سرحان قد أدى أغنية "ألالا يلالي" من التراث الأندلسي، بينما أدى المتسابق حسين بن حاج أغنية "عايشة" للشاب خالد، والذي تمكن أيضا من التأهل إلى المرحلة المقبلة بتصويت الجمهور.

ولم تفلح المغربية شيماء عبد العزيز في تجاوز هذه المرحلة، بعد أن أدت أغنية "يا دلالي عليه" للراحلة وردة الجزائرية، بالرغم من إشادة حماقي بأدائها معتبرا أنها "لافتة في أدائها، وهي عند وقوفها على المسرح تقدم الأغاني بطريقة أفضل بكثير مما تفعله خلال التمارين".

وكانت حلقة أمس السبت من برنامج "ذ فويس" قد انطلقت بكوكتيل غنائي جمع فيه المشتركون الـ12 بين مجموعة من الأغنيات العربيّة والأجنبية المتنوعة، قبل أن تبدأ المنافسة مع فريق إليسا، الذي تأهل منه المشترك خالد حلمي بتصويت الجمهور؛ فيما اختارت إليسا هالة مالكي لتنتقل معها إلى الحلقة ما قبل الأخيرة من البرنامج.

بعدها انتقلت المنافسة إلى فريق عاصي، والذي عرف تصويتا مكثفا من الجمهور للمتسابق يوسف السلطان؛ فيما اختار عاصي أن ينقل معه إلى الأسبوع المقبل آية دغنوج.

بعدها، انتقل التحدي إلى فريق أحلام، الذي انتهى التنافس فيها بتأهل المتسابقة دموع بتصويت الجمهور؛ فيما وقع اختيار أحلام على فيصل الأنصاري لينتقل معها إلى الحلقة المقبلة.

يذكر أن الأسبوع المقبل سيشهد غناء ثمانية مشتركين أمام المدرّبين، حيث سيكون القرار هذه المرّة في يد الجمهور وحده الذي سيقرّر من الآن فصاعداً من سيتأهل إلى الحلقة الختامية، ثم يقرر من خلال تصويته أيضاً من سيحمل لقب الموسم الرابع من البرنامج.