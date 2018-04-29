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الرئيسية | فن وثقافة | "أسد الأطلس" سرحان يتأهل إلى نصف نهائي مسابقة "ذ فويس"

"أسد الأطلس" سرحان يتأهل إلى نصف نهائي مسابقة "ذ فويس"

"أسد الأطلس" سرحان يتأهل إلى نصف نهائي مسابقة "ذ فويس"
هسبريس من الرباط
الأحد 29 أبريل 2018 - 16:00

تمكن المغربي عصام سرحان من التأهل إلى حلقة نصف النهائي من برنامج "أحسن صوت"، الذي يعرض على مجموعة قنوات "إم بي سي"، بعد أن اختار الفنان محمد حماقي أن ينقله معه إلى تلك المرحلة واصفا إياه بـ"أسد الأطلس".

وكان سرحان قد أدى أغنية "ألالا يلالي" من التراث الأندلسي، بينما أدى المتسابق حسين بن حاج أغنية "عايشة" للشاب خالد، والذي تمكن أيضا من التأهل إلى المرحلة المقبلة بتصويت الجمهور.

ولم تفلح المغربية شيماء عبد العزيز في تجاوز هذه المرحلة، بعد أن أدت أغنية "يا دلالي عليه" للراحلة وردة الجزائرية، بالرغم من إشادة حماقي بأدائها معتبرا أنها "لافتة في أدائها، وهي عند وقوفها على المسرح تقدم الأغاني بطريقة أفضل بكثير مما تفعله خلال التمارين".

وكانت حلقة أمس السبت من برنامج "ذ فويس" قد انطلقت بكوكتيل غنائي جمع فيه المشتركون الـ12 بين مجموعة من الأغنيات العربيّة والأجنبية المتنوعة، قبل أن تبدأ المنافسة مع فريق إليسا، الذي تأهل منه المشترك خالد حلمي بتصويت الجمهور؛ فيما اختارت إليسا هالة مالكي لتنتقل معها إلى الحلقة ما قبل الأخيرة من البرنامج.

بعدها انتقلت المنافسة إلى فريق عاصي، والذي عرف تصويتا مكثفا من الجمهور للمتسابق يوسف السلطان؛ فيما اختار عاصي أن ينقل معه إلى الأسبوع المقبل آية دغنوج.

بعدها، انتقل التحدي إلى فريق أحلام، الذي انتهى التنافس فيها بتأهل المتسابقة دموع بتصويت الجمهور؛ فيما وقع اختيار أحلام على فيصل الأنصاري لينتقل معها إلى الحلقة المقبلة.

يذكر أن الأسبوع المقبل سيشهد غناء ثمانية مشتركين أمام المدرّبين، حيث سيكون القرار هذه المرّة في يد الجمهور وحده الذي سيقرّر من الآن فصاعداً من سيتأهل إلى الحلقة الختامية، ثم يقرر من خلال تصويته أيضاً من سيحمل لقب الموسم الرابع من البرنامج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - coco الأحد 29 أبريل 2018 - 16:10
يستحق التشجيع والتصويت لصالحه من أجل الفوز
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-5
2 - ترفيه الأحد 29 أبريل 2018 - 16:27
صوت جميل فعلا اول مرة اسمعه ليلة أمس اتمنى له التوفيق و الفوز للافضل و حتى الجزائري صوته جميل الأصوات المغاربية مختلفة و قوية
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-3
3 - مغربية من سويسرا الأحد 29 أبريل 2018 - 16:31
صوت جميل وقوي يؤدي الاندلسي بطريقة رائعة حضور وانتقاء الملابس بطريقة جيدة يجب عليه في المرة القادمة ان يغني القدود الحلبية وان يختار موال جيد وقوي لكي يمر للنهاية حظ سعيد لولد بلادي
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-5
4 - تلفاع الأحد 29 أبريل 2018 - 16:58
عصام صوت قوي ومثقف اللغة العربية سليمة ومخارج الحروف سليمة فنان محترف واضنه افضل حتى منمن يجلسون على كراسي التحكيم ولاكن يطغى عليه الاندلوسي حتى لوغنى عراقي او حلبي فالطابع الاندلوسي لايفارقه وكان عليه ان يختار اليسا او عاصي حتى يترك الفرصة لشيماء وبالحاج للمرور الى النهاية فيكون ممثلي المغرب والجزاءر حاضرين في النهاية بالحاج اضن ان كل الجزاءريين يصوتون له وحتى الكثير من المغاربة ستكون النهاية رجالية بالحاج اختيار الجمهور وعصام والبحريني اختيار اللجنة
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3
5 - imane mohtadi الأحد 29 أبريل 2018 - 17:01
السلام عليكم
الف مبروك واتمنى ان يحسن اختيار الاغاني للمرحلة المقبلة ففي رأي صوته لائق جدا لأغاني كاظم الساهر مثل " زيديني عشقا" او القدود الحلبية بالتوفيق انشاء الله.
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0
6 - متعجب الأحد 29 أبريل 2018 - 17:08
لأصحاب الديسلايكات للتذكير أنها صفحة فنية و المعلقين يبدون رأيهم في موضوع فني ترفيهي و هذا لا ينقص منهم شيئا فبلا مزايدات و لي تايبانلو راسو واعر و مثقف ميدخلش لبحال هاد المواضيع و اخليه بالمواضيع (الجادة)
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