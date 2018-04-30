منتدى الأشرطة المرسومة بتطوان يكرم بختي وسليم

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تنطلق، يوم الأربعاء المقبل بمدينة تطوان، فعاليات الدورة الثانية عشرة من المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة.

وسيكرم المنتدى، في حفل الافتتاح الذي سيقام في المركز الثقافي بتطوان، الفنان المغربي بختي والفنان الجزائري سليم، باعتبارهما من أعلام الأشرطة المرسومة في المنطقة.

وينطلق حفل الافتتاح، وفق منظمي المنتدى، "بالإعلان عن إطلاق استوديو سينما التحريك في المعهد الوطني للفنون الجميلة، مع تقديم عدد من أفلام سينما التحريك، ليتوج بتسليم الجائزة الدولية للأشرطة المرسومة "مواهب إفريقيا 2018"، والجائزة الوطنية للأشرطة المرسومة "قطرة الماء في كل تجلياتها 2018"".

كما سيشهد المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة بتطوان، الذي سيتواصل إلى غاية 6 ماي، حضور أزيد من مائة مشارك يمثلون 16 بلدا من مختلف جغرافيات الفن التاسع عبر العالم.

وتقام الدورة الحالية من المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة بتطوان تحت شعار "الأشرطة المرسومة بين الترفيهي والتربوي"، "وهي تظاهرة دولية ينظمها المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، وجمعية "شوف"، وتعد واحدة من أكبر تظاهرات الفن التاسع في إفريقيا والعالم العربي".