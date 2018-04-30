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الرئيسية | فن وثقافة | لمجرد يعود إلى حضن عائلته في رمضان المقبل

لمجرد يعود إلى حضن عائلته في رمضان المقبل

لمجرد يعود إلى حضن عائلته في رمضان المقبل
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 أبريل 2018 - 12:10

أفادت مصادر إعلامية فرنسية أن المطرب المغربي سعد لمجرد قد يعود قريبا بشكل مؤقت واستثنائي إلى بلاده ولقاء عائلته الصغيرة ومحبيه في شهر رمضان المقبل، لكنه سيرجع إلى فرنسا بعد ذلك لمتابعة ملف اتهامه باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية.

وذكر موقع "ميديا بارت" الفرنسي استنادا إلى مقربين من صاحب أغنية "المعلم"، بأنه من المرتقب أن يعود المطرب الشاب إلى بلاده في رمضان، لتكون بذلك الزيارة الثانية له منذ اتهامه بمحاولة الاغتصاب في فرنسا.

وكان سعد لمجرد قد عاد إلى الوطن في شهر مارس الماضي، بهدف إطلاق أغنيته "غزالي" التي لاقت متابعة جماهيرية لافتة في وقت وجيز، ثم عاد بعدها إلى فرنسا منضبطا لتعليمات القضاء الفرنسي.

ويشترط القضاء الفرنسي على لمجرد عند عودته إلى بلاده أن لا يطلق تصريحات صحفية، ولا يقيم حفلات غنائية، كما أنه من المقرر أن يعود في الرابع من يونيو إلى فرنسا لحضور جلسات محاكمته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - أحمد الاثنين 30 أبريل 2018 - 12:16
إذا ثبتت الجريمة في حقه يجب ان يكون عقابه عسيرا كباقي المجرمين المغتصبين
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80
2 - الواقعي الاثنين 30 أبريل 2018 - 12:24
فعلا خبر عظيم.يجب ان نستعد لاستقباله استقبال الابطال الفاتحين .و نغني له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع .يالا تفاهتنا
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46
3 - م المصطفى الاثنين 30 أبريل 2018 - 12:35
احتراما لوالديه ولوالدته السية نزهة الركراكي على وجه الخصوص لعطاءاتها المتمبزة في الميدان المسرحي، نتمنى لهذا الشاب السراح النهائي، والذي نود أن يكون قد استفاد من هذه المحنة حتى لا يقع مستقبلا في مثيلاتها وأن يستفيد من عقابه كل من سولت له نفسه التحرش أو استغلال الفتيات أو السيدات اللواتي يستوجب على كل منا احترامهن وتقديرهن...
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-26
4 - سعد ديما سعد الاثنين 30 أبريل 2018 - 12:42
الله يعاونك والله يبين الحق را المسلمين وخصوصا المغاربة سواء الفنان او الطبيب او ...غيرهما مستهدفين يتمنى الاعداء ان نكون في اسوأ صورة وان كنا نماذج جيدة حاربونا وأساؤوا سمعتنا خسئوا
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-36
5 - باعروب الاثنين 30 أبريل 2018 - 12:50
هدا هو ما يعرف لدى المغاربة ب " غسيل الفندق" ويلزم لفك هده الجرة " صابون تازة ".
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14
6 - منتصر الاثنين 30 أبريل 2018 - 13:04
من ساءت أخلاقة وجب مقاطعة أعماله مهما كان نوعها ﻷنه يجب أن يكون مثاﻻ للأخلاق ﻻ اﻹجرام.
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