لمجرد يعود إلى حضن عائلته في رمضان المقبل

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر إعلامية فرنسية أن المطرب المغربي سعد لمجرد قد يعود قريبا بشكل مؤقت واستثنائي إلى بلاده ولقاء عائلته الصغيرة ومحبيه في شهر رمضان المقبل، لكنه سيرجع إلى فرنسا بعد ذلك لمتابعة ملف اتهامه باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية.

وذكر موقع "ميديا بارت" الفرنسي استنادا إلى مقربين من صاحب أغنية "المعلم"، بأنه من المرتقب أن يعود المطرب الشاب إلى بلاده في رمضان، لتكون بذلك الزيارة الثانية له منذ اتهامه بمحاولة الاغتصاب في فرنسا.

وكان سعد لمجرد قد عاد إلى الوطن في شهر مارس الماضي، بهدف إطلاق أغنيته "غزالي" التي لاقت متابعة جماهيرية لافتة في وقت وجيز، ثم عاد بعدها إلى فرنسا منضبطا لتعليمات القضاء الفرنسي.

ويشترط القضاء الفرنسي على لمجرد عند عودته إلى بلاده أن لا يطلق تصريحات صحفية، ولا يقيم حفلات غنائية، كما أنه من المقرر أن يعود في الرابع من يونيو إلى فرنسا لحضور جلسات محاكمته.