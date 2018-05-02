24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:35
|13:29
|17:07
|20:16
|21:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيع ديوان "روح الروح" بساحة جامع الفنا
- رضا دليل يكتب عن "المغرب الذي نرفض رؤيته"
- فيضان "وادي أزدن" يقضع مضجع "تاسا ويركان" بالأطلس الكبير
- مغربي في قصور دبي
- أطباء مغاربة يقاطعون "الفحوصات" ويدعون إلى الهجرة الجماعية
رجل أعمال يشيد فيلا فخمة فوق الملك الغابوي بالدار البيضاء (5.00)
- "حزب الله": ضغوط إسرائيلية وراء اتهامات المغرب.. و"الحجج واهية" - (146)
- بوريطة: حزب الله يتحالف مع البوليساريو لاستهداف أمن المغرب - (126)
- "حزب الله" يدعم البوليساريو لشن "حرب عصابات" ضد المغرب - (100)
- رجل أعمال يشيد فيلا فخمة فوق الملك الغابوي بالدار البيضاء - (87)
- "لهيب الأثمان" يكوي المستهلكين المغاربة قبل حلول شهر رمضان - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رضا دليل يكتب عن "المغرب الذي نرفض رؤيته"
عن منشورات الفينك، صدر مؤخرا مؤلف للكاتب رضا دليل حمل عنوان "هذا المغرب الذي نرفض رؤيته".
الكتاب، الذي يقع في 171 صفحة، والذي يصور واقع الطبقة المتوسطة بالمغرب، عبارة عن مجموعة مقالات وافتتاحيات كانت قد نشرت للكاتب بين 2016 و2018؛ كما يضم نصوصا أخرى تدور حول عدة ظواهر اجتماعية يعيشها المغاربة المنتمون إلى هذه الفئة الاجتماعية .
وتتناول هذه النصوص المعيش اليومي للطبقة المتوسطة المغربية، والمعارك التي تخوضها، والإكراهات التي تواجهها، "وكفاحها في مواجهة مختلف مستجدات الحياة بتواضع وبدون إثارة ضجيج".
ويحاول الكاتب من خلال هذا المؤلف تسليط الضوء على حقيقة وضع الطبقة المتوسطة بالمغرب، التي يصفها بـ"الحادثة السعيدة؛ ذلك الطفل الثالث الذي لم نكن ننتظره، والذي مع كبره صار العجل الذهبي لوالديه، وملاذهما الأخير عندما يضرب الجوع وتغرغر المعدة".
يذكر أن رضا دليل، المزداد بالبيضاء سنة 1978، يشغل مهمة رئيس تحرير المجلة الشهرية اقتصاد – مقاولات، وقد حازت روايته الأولى "العمل" جائزة المامونية للأدب سنة 2014، كما حصلت روايته الثانية، "بيست سيلر"، تنويها خاصا من لجنة تحكيم جائزة الأدب العربي.