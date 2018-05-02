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الرئيسية | فن وثقافة | رضا دليل يكتب عن "المغرب الذي نرفض رؤيته"

رضا دليل يكتب عن "المغرب الذي نرفض رؤيته"

رضا دليل يكتب عن "المغرب الذي نرفض رؤيته"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 ماي 2018 - 04:38

عن منشورات الفينك، صدر مؤخرا مؤلف للكاتب رضا دليل حمل عنوان "هذا المغرب الذي نرفض رؤيته".

الكتاب، الذي يقع في 171 صفحة، والذي يصور واقع الطبقة المتوسطة بالمغرب، عبارة عن مجموعة مقالات وافتتاحيات كانت قد نشرت للكاتب بين 2016 و2018؛ كما يضم نصوصا أخرى تدور حول عدة ظواهر اجتماعية يعيشها المغاربة المنتمون إلى هذه الفئة الاجتماعية .

وتتناول هذه النصوص المعيش اليومي للطبقة المتوسطة المغربية، والمعارك التي تخوضها، والإكراهات التي تواجهها، "وكفاحها في مواجهة مختلف مستجدات الحياة بتواضع وبدون إثارة ضجيج".

ويحاول الكاتب من خلال هذا المؤلف تسليط الضوء على حقيقة وضع الطبقة المتوسطة بالمغرب، التي يصفها بـ"الحادثة السعيدة؛ ذلك الطفل الثالث الذي لم نكن ننتظره، والذي مع كبره صار العجل الذهبي لوالديه، وملاذهما الأخير عندما يضرب الجوع وتغرغر المعدة".

يذكر أن رضا دليل، المزداد بالبيضاء سنة 1978، يشغل مهمة رئيس تحرير المجلة الشهرية اقتصاد – مقاولات، وقد حازت روايته الأولى "العمل" جائزة المامونية للأدب سنة 2014، كما حصلت روايته الثانية، "بيست سيلر"، تنويها خاصا من لجنة تحكيم جائزة الأدب العربي.

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