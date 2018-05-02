"رضا الوالدة" يتألق في المهرجان العربي للتلفزيون

هسبريس - و.م.ع

توج المسلسل المغربي "رضا الوالدة" بالجائزة الأولى ضمن فئة المسلسلات الاجتماعية والكوميدية، في مسابقة الدورة التاسعة عشرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي اختتمت أول أمس الأحد بتونس.

ويعد مسلسل "رضا الوالدة" وهو من إنتاج الشركة للوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، عملا فككت من خلاله المخرجة زكية الطاهري في قالب درامي معاصر ومتميز، خلفيات الفوارق الاجتماعية في المجتمع المغربي.

ويحكي المسلسل الذي سبق أن قدمته القناة الأولى، قصة شاب مغربي ومعاناته بسبب البطالة على الرغم من حصوله على شهادة جامعية، مما يدفعه إلى امتهان مجموعة من الوظائف ليجد نفسه مقبوضا عليه في السجن، وذلك قبل أن يخوض تجربة جديدة بعد أن دخل في وسط عائلة قوية.

وشخص أحداث المسلسل الذي يتكون من ثلاثين حلقة، كل من عبد الإله راشد، وفاطمة هراندي والسعدية أزكون وفاطمة الزهراء لحرش، وأسامة البسطاوي، ومالك أخميس، وابتسام العروسي، وسحر الصديقي، وسمية أكعبون، وفاطمة الزهراء قنبوع.

وحصل على المرتبة الثانية ضمن فئة المسلسلات الاجتماعية والكوميدية مسلسل "الدوامة" للتلفزيون التونسي.

وضمن فئة المسلسلات التاريخية نال التلفزيون القطري الجائزة الأولى عن مسلسل "الإمام" حول حياة الإمام أحمد بن حنبل، وحجبت لجنة التحكيم الجائزة الثانية.

وفي فئة التقرير الإخباري، حصل التلفزيون العراقي على المرتبة الأولى عن تقرير "المراسل الحربي"، وحصل التلفزيون الفلسطيني على المرتبة الثانية عن تقرير "كنيسة القيامة"، فيما آلت جائزة البرامج الحوارية إلى تلفزيون سلطنة عمان عن برنامج "ملف الأسبوع"، فيما حصل التلفزيون الأردني على المرتبة الثانية عن برنامج "قيمة العمل".

وعادت جائزة المنوعات والسهرات الفنية للتلفزيون الجزائري عن سهرة "بين البارح واليوم"، فيما حصل تلفزيون قطر على الجائزة الثانية عن سهرة "أمسيات الوتر الخامس". وحصل التلفزيون العراقي على الجائزة الأولى في فئة البرامج الرياضية عن برنامج "الأستوديو التحليلي"، وحصل تلفزيون الكويت على الجائزة المتعلقة بالبرنامج الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية، وذلك عن برنامج "خيوط الذهب"، فيما عادت الجائزة الثانية للتلفزيون الفلسطيني عن برنامج "حرب العقول".

وشهدت الدورة التاسعة عشرة للمهرجان تكريم عدد من الوجوه الإعلامية العربية منهم على الخصوص الإعلامي المغربي الراحل عبد الله شقرون، في شخص زوجته الممثلة أمينة رشيد.