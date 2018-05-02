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الرئيسية | فن وثقافة | "مشارف" يستضيف الطبيبة الأديبة انتصار حدية‎

"مشارف" يستضيف الطبيبة الأديبة انتصار حدية‎

"مشارف" يستضيف الطبيبة الأديبة انتصار حدية‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 ماي 2018 - 09:24

يستضيف ياسين عدنان في حلقة جديدة من برنامج مشارف الدكتورة انتصار حدية، الطبيبة الاختصاصية في أمراض الكلى وتصفية الدم الأستاذة بكلية الطب والصيدلة بوجدة، للحديث عن روايتها "Si dieu nous prête vie".

وفي تقديمه للحلقة، يقول عدنان: "الأصل في أدب المرض أن يصدر عن المرضى مباشرة، وهو في بلادنا صنفان: صنفٌ مؤلفوه مرضى لم يكن لهم انتماء سابق إلى عالم الكتابة، لكن مكابدة المرض قادتهم إلى مواجهة الألم بالقلم كما هو الحال بالنسبة لبهيجة اكويمي ومحمد شروق اللذين سبق استضافتهما في مشارف. أما الكوكبة الثانية فتضمُّ أسماء مبدعين معروفين، حين أصابهم المرض تفاعلوا معه في أعمال أدبيةٍ خاصة، كما فعل العربي باطما في سيرته (الألم)، وعبد القادر الشاوي في (من قال أنا؟)".

"مثلما قد يعترض البعض على من يؤلّف في أدب السجون دون أن يكون قد كابد مرارة الاعتقال، هل يمكن لمن لم يُعانِ محنة المرض أن ينوب عن المريض؟ ثمّ ماذا عن الطبيب؟ هل من حقه أن يستثمر أدبيًا مجال اشتغاله؟ وإلا، فما معنى أن تكتب طبيبة اختصاصية في أمراض الكلى وتصفية الدم رواية عن مرضاها؟ هل القصد هو التضامن؟ التوعية؟ الاستفادة من خبرتها الطبية ومعرفتها بأوجه معاناة هذه العينة من المرضى؟ لكن، ألا يبدو الطبيب حين يكتب نيابة عن مرضاه كمن يستثمر معاناتهم ويمارس عليهم وصاية مضاعفة؟"، أسئلة من بين عدة يطرحها عدنان على ضيفته.

ويسترسل ياسين عدنان: "ما الفرق بين أطباء غادروا مصحاتهم وعياداتهم في أعمالهم الروائية لينشغلوا بفضاءات وقضايا لا علاقة لها بالمهنة، وآخرين ظلوا حبيسي مجالهم المهني في أعمالهم؟".

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