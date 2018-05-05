مهرجان الأشرطة المرسومة يحتفي بإبداع إفريقيا

أيوب صدور

وسط حضور أزيد من مائة مشارك يمثلون 16 بلدا من مختلف بقاع وقارات العالم، انطلقت بمدينة تطوان فعاليات المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة؛ وهو الموعد الذي يحتفل بشمعته الـ12 وسط المركز الثقافي بـ"الحمامة البيضاء".

وشكل المهرجان مناسبة للاحتفال بالفنان المغربي بختي والفنان الجزائري سليم، باعتبارهما من أعلام الأشرطة المرسومة التي طبعت أعمالهما المنطقة المغاربية، وفرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين ممارسي الفن التاسع من قارات المعمور في ندوات وورشات تكوينية ذات الصلة بموضوع المهرجان.

وعرف الموعد المذكور إطلاق أستوديو سينما التحريك في المعهد الوطني للفنون الجميلة، تخلله تقديم عدد من أفلام سينما التحريك، على أن يتم تتويج الأعمال المشاركة بالجائزة الدولية للأشرطة المرسومة "مواهب إفريقيا 2018"، والجائزة الوطنية للأشرطة المرسومة "قطرة الماء في كل تجلياتها 2018".

وشهد المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة بتطوان، الذي سيتواصل إلى غاية 6 ماي الجاري، حضورا لافتا لفنانين ومبدعين من القارة السمراء في إطار الانفتاح على الثقافة والإبداع الإفريقي للقارة الأم.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية من المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس تحت شعار "الأشرطة المرسومة بين الترفيهي والتربوي"؛ "وهي تظاهرة دولية ينظمها المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، وجمعية "شوف"، وتعد واحدة من أكبر تظاهرات الفن التاسع في إفريقيا والعالم العربي".