خيمة الفكر والإبداع تكرم الأمير الفيصل بفاس

هسبريس من الرباط

قامت خيمة الفكر والإبداع بمدينة فاس، الجمعة، بتكريم الأمير خالد الفيصل، بمناسبة افتتاح دورتها السادسة.

واختارت الخيمة، التي تنعقد هذه السنة في موضوع "أسئلة الشعر والشعراء"، الأمير خالد الفيصل شخصية العام لإسهاماته الفكرية؛ فالمحتفى به "لم يكف عن الكتابة، بالرغم من اجتراءات الشأن السياسي وتدبير الشأن العام في المملكة العربية السعودية"، وفق خيمة الفكر والإبداع.

وأكدت لويزا بولبرس، منسقة الخيمة التي أحدثتها جمعية فاس-سايس، أن الأمير خالد الفيصل "تحمل باقتدار الدور الوظيفي والماهية النوعية اللذين يمكن أن يعكسهما المثقف السياسي أو السياسي المثقف المنشغل بالمصير العربي المثخن بالجروح والأمل في الوحدة المرجأة كل يوم".

كما اعتبرت بولبرس أن الفيصل "نقطة ارتكاز في جغرافية المنطقة السياسية وفي تاريخ منطقه الإبداعي والفني"، مضيفة بالقول "حين تقرأه في شعره أو تشاهده في لوحاته، لا تستطيع أن تستمر على الحياد الذي يوجبه الوصف الموضوعي.. إنه في فنه مرآة مجلوة تنبلج فيها صورته الذاتية في غير إطارها الاجتماعي أو وضعها الاعتباري".

من جانبه، عبّر المحتفى به، في كلمة مقتضبة تلاها نجله الأمير سلطان بن خالد الفيصل، عن سعادته بهذا التتويج الذي يعكس المكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية بين المغاربة، قمة وقاعدة، معربا عن شكره للمغرب ولمدينة فاس خاصة التي اختارته، من خلال خيمة الفكر والإبداع، شخصية العام.

وتسلم الأمير سلطان بن خالد الفيصل، نيابة عن والده، درع التكريم ومفتاح مدينة لفاس من يدي كل من خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس مجلس جماعة فاس، بحضور دبلوماسيين عرب وشعراء ومثقفين وعدد من الشخصيات.