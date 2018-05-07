الإبراهيمي: العزلة تطفئ "النجوم" .. وصورة "الشرير" التصقت بي

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

من التشخيص إلى الإخراج، تجربة فنية تجاوزت عقدين كاملين بسطها الممثل والمخرج هشام الإبراهيمي خلال لقاء سينمائي خصص لمُناقشة الفيلمين "الصنارة"، الذي يُجسد فيه دور البطولة، و"صعقة"، الذي يُمثل أولى تجاربه الإخراجية.

وعن تجربته الأولى في مجال الإخراج يقول هشام الإبراهيمي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذا العمل جاء بعد مخاض طويل، وخوض تجربة الإخراج ليس وليد اليوم، بل هو حلم راودني لأكثر من 15 سنة".

وزاد: "لم أنتقل من التمثيل نحو الإخراج، أنا ممثل وسأظل كذلك، الإخراج هو تعبير عن وجهة نظري في قضايا معينة، وقصص أحكيها من نسج الخيال من خلال الصورة والحكي".

ويُلامس الإبراهيمي في فيلمه الأول الذي أشرف على كتابة السيناريو الخاص به تسليط الضوء على معاناة المشاهير المغاربة بعد تقدمهم في السن، من خلال قصة بطل رياضي حققّ نجاحات وطنية ودولية، لتتحول حياته إلى مأساة حقيقية.

بطل الفيلم، الذي يشخص دوره الممثل المراكشي عبد اللطيف التحفي، يعيش في جو من الكآبة والنسيان، بعدما حققّ شهرة عالمية، ليقرر وضع حد لحياته.

وقال هشام الإبراهيمي، الذي حلّ ضيفا على النادي السينمائي الحقوقي في اختتام موسمه الثالث: ""صعقة" ينطبق على عدد من النجوم والمشاهير، من رياضيين، ممثلين، مغنيين وغيرهم، الذين أسهموا في بناء تاريخ بلدهم؛ لكن بمجرد ما تغيب عنهم الأضواء يعيشون العزلة"، مشددا على قيمة الصورة في نقل الواقع.

وبعيداً عن أدوار الشر والاغتصاب التي عرف بها، يُقدم الإبراهيمي في فيلم "الصنارة" للمخرجين الشابين يزيد القادري وخليل حساني شخصية هادئة صبورة تعيش عزلة شديدة.

وعلّق قائلاً: "صحيح أنّ ذاكرة الجمهور المغربي تحتفظ عني بصور شخصيات ارتبطت بالشر والاغتصاب، وأنا أعتبرها مرحلة جديدة في مسيرتي الفنية، بعدما كنت أقدم سابقاً أدوار الرجل الصارم المنضبط والمتقن لعمله".

وراكم هشام الإبراهيمي تجارب عديدة في فنّ الأداء والتشخيص في أعمال درامية وطنية ودولية، مكنته من نيل عدة جوائز، كما تمّ اختيار فيلمه "صعقة" لتمثيل المغرب ضمن فعاليات المهرجان الإفريقي الدولي في كان.