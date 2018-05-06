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الرئيسية | فن وثقافة | وزارة الثقافة تدعو إلى حماية المعالم التاريخية

وزارة الثقافة تدعو إلى حماية المعالم التاريخية

وزارة الثقافة تدعو إلى حماية المعالم التاريخية
هسبريس من الرباط
الأحد 06 ماي 2018 - 11:05

دعت وزارة الثقافة والاتصال المديرين الجهويين للثقافة، والمحافظين الجهويين للتراث الثقافي، ومفتشي المباني التاريخية والمواقع، إلى تفعيل التدابير الحمائية للمواقع والمعالم التاريخية ضد كافة الأخطار المحدقة بها.

وذكر بلاغ للوزارة أنه "على إثر ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أخبار تشير إلى تعرض بعض المآثر والمواقع التاريخية لعمليات هدم وتخريب، بسبب عوامل بشرية مدبرة ومقصودة أو طبيعية، وكذا عمليات نهب وسرقة، أهاب محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، بهؤلاء المسؤولين، تبعا للاختصاصات الموكولة لهم قانونا، السهر على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه".

وجاء في البلاغ أن وزير الثقافة والاتصال دعا إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الإدارية والعملية الكفيلة بمواجهة المخاطر المذكورة، من خلال المراقبة المستمرة والحثيثة، وموافاة الإدارة المركزية بتقارير فورية حول كل هذه المخالفات.

وأكد الأعرج، بحسب البلاغ ذاته، على ضرورة موافاة الوزارة باستمرار بتقارير شهرية تتعلق بتفعيل المهام المنوطة بالمديرين والمحافظين ومفتشي المباني التاريخية والمواقع، مع ضمان التتبع والمراقبة المستمرة لهذا التراث، في احترام كامل لمقتضيات النصوص التنظيمية ذات الصلة، وإشعار الوزارة بكل العمليات والتدخلات التقنية التي يتم الترخيص بها داخل المناطق المشمولة بالحماية القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هارون الأحد 06 ماي 2018 - 11:22
اخبرني احد الاصدقاء انه وجد صعوبة في الوصول الى المتحف الكبير لمراكش بسبب عدم بيان العنوان بشكل واضح ومحدد وعدم وجود علامات التشوير التي توجه القاصد اليه . وقد حاول مع المكلفين بالسياحة ان يدلوه فلم يستطيعوا لعدم معرفتهم بالاتجاه بل ان احدهم ابدى جهله التام بوجود المتحف . واخبروه ان الكثير من السياح يفشلون في الوصول الى هذه المعلمة . ولذلك الرجاء من المسؤولين على الثقافة والسياحة بمدينة مراكش وكذا المجلس البلدي ان يعملوا على وضع علامات التشوير التي تمكن الجميع من الوصول الى موقع المتحف بل والى باقي المعالم بالمدينة . وكل الاتجاهات .وان يضعوا خرائط ونشرات تبين مواقع العالم . شكرا
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2 - Said M الأحد 06 ماي 2018 - 11:31
يجب على وزارة الثقافة أن تحافظ على المستوى الثقافي الاجتماعي اولا قبل العمران.
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