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كُتّاب وآراء
وزارة الثقافة تدعو إلى حماية المعالم التاريخية
دعت وزارة الثقافة والاتصال المديرين الجهويين للثقافة، والمحافظين الجهويين للتراث الثقافي، ومفتشي المباني التاريخية والمواقع، إلى تفعيل التدابير الحمائية للمواقع والمعالم التاريخية ضد كافة الأخطار المحدقة بها.
وذكر بلاغ للوزارة أنه "على إثر ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أخبار تشير إلى تعرض بعض المآثر والمواقع التاريخية لعمليات هدم وتخريب، بسبب عوامل بشرية مدبرة ومقصودة أو طبيعية، وكذا عمليات نهب وسرقة، أهاب محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، بهؤلاء المسؤولين، تبعا للاختصاصات الموكولة لهم قانونا، السهر على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه".
وجاء في البلاغ أن وزير الثقافة والاتصال دعا إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الإدارية والعملية الكفيلة بمواجهة المخاطر المذكورة، من خلال المراقبة المستمرة والحثيثة، وموافاة الإدارة المركزية بتقارير فورية حول كل هذه المخالفات.
وأكد الأعرج، بحسب البلاغ ذاته، على ضرورة موافاة الوزارة باستمرار بتقارير شهرية تتعلق بتفعيل المهام المنوطة بالمديرين والمحافظين ومفتشي المباني التاريخية والمواقع، مع ضمان التتبع والمراقبة المستمرة لهذا التراث، في احترام كامل لمقتضيات النصوص التنظيمية ذات الصلة، وإشعار الوزارة بكل العمليات والتدخلات التقنية التي يتم الترخيص بها داخل المناطق المشمولة بالحماية القانونية.