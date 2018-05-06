"عجلة آمون" تصل إلى المتحف المصري الكبير

هسبريس - د ب أ

استقبل وزير الآثار المصري خالد العناني، السبت، العجلة الحربية السادسة والأخيرة للملك توت عنخ آمون، لعرضها ضمن المجموعة الكاملة لقطع الملك الشاب داخل قاعات المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في نهاية هذا العام .

وقال العناني إن تلك العجلة هي العجلة الأخيرة من اجمالي ست عجلات خاصة بالملك الشاب، والتي تم العثور عليها داخل مقبرته علي يد عالم الآثار هوارد كارتر عام 1922. وهي تتنوع بين عجلات حربية وعجلات للصيد.

وأضاف أنه تم نقل العجلات الست إلى المتحف المصري بالتحرير آنذاك، حيث تم عرض أربعة منها بداخله، والعجلة الخامسة تم إعادتها لعرضها بمتحف الأقصر، في حين تمً إعارة العجلة السادسة الي المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الأيوبي عام 1987 بعد الحصول على الموافقات الرسمية من وزارة الآثار.

وأكد عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن فريق العمل قام باستخدام اجهزة علمية لقياس درجات الحرارة والرطوبة والاهتزازات، ومواد ماصة مسؤولة عن الحفاظ على درجة الرطوبة النسبية وأيضاً استخدام وحدات ضد الاهتزازات أثناء النقل.