أنشطة فنيّة تثير تنافس مؤسسات تعليمية بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

اختتمت جمعية الأنشطة الاجتماعية التربوية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، فعاليات الدورة الـ20 للمهرجان الإقليمي للفنون والمسرح، بتتويج الفائزين في مسابقات التشكيل والمسرح والموسيقى، التي جرت بين ممثلي عدد من المؤسسات التعليمية بإقليم خريبكة.

وعن نتائج مسابقة المسرح بالسلك الإعدادي، فازت ثانوية "الشهيد المعلم العربي" الإعدادية بالرتبة الأولى، وثانوية "القاضي عياض" الإعدادية بالرتبة الثانية، متبوعة بثانوية "الشهيد البوهالي بلقايد" الإعدادية، فيما عادت الرتب الثلاث الأولى بالسلك الثانوي إلى ثانوية "ابن عبدون" التأهيلية، وثانوية "ابن ياسين" التأهيلية، وثانوية "المختار السوسي" التأهيلية.

وبخصوص مسابقة التشكيل، فازت بالرتبة الأولى التلميذة زينب تومرت من ثانوية "ابن عبدون"، متبوعة بالتلميذة سكينة ياقمي من مؤسسة "المختار السوسي" بوادي زم، ومحمد مجاب من إعدادية "بدر"، فيما حصلت فرقة ثانوية "الشهيد المعلم العربي" الإعدادية على الرتبة الأولى في مسابقة الموسيقى، متبوعة بممثلي ثانوية "القاضي عياض" الإعدادية، ثم ثانوية "المسيرة" الإعدادية.

وقد تم الإعلان عن نتائج الفائزين خلال حفل ختامي احتضنه، عشية أمس السبت، المركب الثقافي بمدينة خريبكة، وعرف تنظيم مجموعة من الفقرات الموسيقية والمسرحية والغنائية، قبل أن يتم توزيع الجوائز وشواهد المشاركة على الفائزين.

وقد حرص المنظمون على استغلال التظاهرة الفنية والثقافية لتكريم عدد ممن ساهموا، في مناسبات سابقة، في تنشيط الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية للإقليم، من أجل الرقي بالإبداع لدى المتعلمين في مختلف المجالات الفنية والتربوية.