24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5006:2813:2917:0820:2121:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. صعوبات جديدة تعترض طريق المبعوث الأممي لحلحلة نزاع الصحراء (5.00)

  2. تكريم المرأة على الطريقة الإخوانية (5.00)

  3. الأمازيغية دواء أيديولوجية البوليساريو القومية العربية الانفصالية (5.00)

  4. آفة التريبورتور (5.00)

  5. المهدي كارسيلا أفضل لاعب من أصل عربي ببلجيكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | ذو الفقار يقدم جديد إبداعاته الفنية بمدريد

ذو الفقار يقدم جديد إبداعاته الفنية بمدريد

ذو الفقار يقدم جديد إبداعاته الفنية بمدريد
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 09 ماي 2018 - 05:10

يعرض الفنان الفوتوغرافي المغربي عبد الإله ذو الفقار جديد إبداعاته الفنية أمام الجمهور في معرض فني يقام تحت شعار" لا ساكا دي لاس ييغواس" ( خروج الخيول ) الذي يستمر إلى غاية الفاتح من يونيو المقبل بقاعة العروض التابعة للمركز الثقافي ( إدواردو أوغولو) وسط مدريد .

وباحترافية عالية ولمسات فنية مبتكرة خلد الفنان ذو الفقارفي صوره الإبداعية التي يتم تقديمها للجمهورفي هذا المعرض الذي افتتح منذ يوم الجمعة الماضي (4 ماي) ذلك التقليد العريق لخروج الخيول وانطلاقها" لاساكا دي لاس ييغواس" الذي يتم الاحتفاء به إلى الآن بـ( ألمونتي) التابعة لإقليم هويلبا ( جنوب الأندلس) خلال شهر يونيو من كل سنة .

ويرجع هذا التقليد القديم لـ لا ساكا دي لاس ييغواس " إلى عدة قرون حين كان يقوم مربو الخيول ب (ألمونتي) بتجميع الخيول البرية من المنتجع الطبيعيل( دونيانا) الذي يعد أحد أكبر الفضاءات الطبيعية المحمية بأوربا وإيصالها إلى ( ألمونتي ) لترويضها لمدة خمسة أيام والاعتناء بها قبل عرضها للبيع .

ويشكل معرض الفنان ذو الفقار بإبداعاته وصوره المتعددة الأشكال والأنواع مناسبة للاحتفاء بهذا التقليد الذي يؤرخ لعلاقة الإنسان بالحصان كحيوان نبيل وكمصدر لا ينضب للإلهام لدى العديد من الفنانين والمبدعين .

وقال الفنان ذو الفقار الذي يقيم بإقليم هويلبا إن تقليد " لا ساكا دي لاس ييغواس " الذي له أصول عربية يعد تجربة ممتازة لعشاق الخيول والمهووسين بتربية الأحصنة وكذلك لعشاق ومحبي الطبيعة خاصة تلك المناظر التي توجد بالمنتزه الطبيعي ل ( دونيانا ) الذي يتميز بتنوع وغنى مجالاته الجغرافية ما بين الكثبان الرملية والأراضي المنبسطة والأخاديد والأهوار الجافة أو الرطبة وغيرها .

وأوضح ذو الفقار أن هذا المعرض الذي ينظم بشراكة وتعاون مع بلدية مدريد تطلب منه سنوات من العمل والإعداد شارك خلالها في العديد من الدورات التي كانت تقام للاحتفال بهذا التقليد العريق بالمنطقة .

وأشار الفنان المغربي الذي له تكوين في الهندسة الزراعية أن كل صورة من الصور التي يتضمنها هذا المعرض الفني تعكس تعبيرا جماليا وفنيا مختلفا عن الأخرى كما أن غاياتها الفنية والإبداعية تكون بدورها مغايرة لنظيراتها مشيرا إلى أن كل صورة يواكبها تعليق بقلم الكاتب الإسباني باكو هويلبا يفرد فيه ما تعنيه والمرحلة التي تؤرخ لها في سيرورة ومسار هذا التقليد القديم لتجميع الخيول والاعتناء بها وإعدادها للبيع في الأسواق .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.