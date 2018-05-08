ندوة في بني ملال تحتفي بالمفكر علي أومليل

هسبريس - متابعة

تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال و مختبر المقاصد والحوار والدراسات والأبحاث ومركز دراسات المعرفة والحضارة" ، يوم السبت المقبل، ندوة علمية احتفاء بأعمال المفكر المغربي علي أومليل.

ويتضمن برنامج الندوة ، التي ستحتضنها رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، ثلاثة جلسات علمية بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين، تقارب المنظومة الفكرية لعلي أومليل من خلال أعماله المتنوعة ، وكذا مساهماته الغنية في إثراء الحقل المعرفي وترسيخ قيم الحداثة والإصلاح في الفكر المغربي والعربي المعاصر.

وتتضمن الجلسة الأولى من برنامج الندوة تقديم عدد من العروض حول "تأملات في التجربة المعرفية لعلي أومليل .. الحداثة أنموذجا" و "المفاهيم والمصطلحات في أعمال علي أومليل كتاب أفكار مهاجرة أنموذجا" و "الفقيه: السلطة السياسية والثقافية في الإسلام الكلاسيكي".

وتتمحور الجلسة العلمية الثانية حول "سؤال الإصلاح في فكر الدكتور علي أومليل"، و"حضور الرشدية في عمل علي أومليل"، و"جدل العمران والسلطان في الفكر السياسي عند ابن خلدون"، و"ملاحظات أولية حول السوسيولوجيا التاريخية لبناء الدولة: قراءة في الفكر السياسي لعلي أومليل".

وتقارب الجلسة العلمية الثالثة، قضايا "الغيرية والاختلاف في فكر علي أومليل" و"سؤال الاختلاف في فكر علي أومليل" و"قراءة في مرايا الذاكرة لعلي أومليل"، و"الدولة الوطنية وإشكالية القراءة الإصلاحية: قراءة مستعادة في كتاب الدولة الوطنية لعلي أومليل".

يشار إلى أن المفكر والباحث المغربي والناشط في مجال حقوق الإنسان والدبلوماسي علي أومليل المزداد في 25 دجنبر 1940م في مدينة القنيطرة، حاصل على شهادة دكتوراه الدولة من جامعة السوربون عام 1977، وهو أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الخامس - الرباط (كرسي الفكر السياسي العربي المعاصر).

ولعلي أومليل مجموعة من الإصدارات من أبرزها "السلطة الثقافية والسلطة السياسية"، و"الفكر العربي والمتغيرات الدولية"، و"سؤال الثقافة"، و"في شرعية الاختلاف"، و"الإصلاحية العربية والدولة الوطنية"، و"الخطاب التاريخي؛ دراسة لمنهجية ابن خلدون"، و"في التراث والتجاور"، و"الإصلاحية العربية والدولة الوطنية" و"أفكار مهاجرة" و"مواقف الفكر العربي من التغيرات الدولية: الديمقراطية والعولمة" وغيرها.