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كُتّاب وآراء
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المغنية العراقية دموع تحرز لقب "ذا فويس"
السبت 12 ماي 2018 - 22:20
عاد لقب برنامج "ذا فويس" في نسخته الرابعة على قناة "MBC"، مساء اليوم، إلى المتسابقة العراقية دموع تحسين.
تصويت الجمهور لم يسعف المغني المغربي عصام سرحان في الفوز باللقب، رغم تألقه في الحفل النهائي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - cherif السبت 12 ماي 2018 - 22:32
résultat truqué. le marocain mérite le prix the voice 2018
2 - رياض السبت 12 ماي 2018 - 22:33
المغني المغربي يمتلك صوت اورع من اتخن واحد من الحكام، لكن يبدو ان الاختيارات شابتها ما هو معهود من التلاعبات، بالنسبة لي اعتبارا كمتدوق للفن العربي الطربي الكلاسيكي، عصام لم يكن له منافس ،اذا لم يفز، فقد فاز المغرب بصوت لا حدةد لخ، مبروك عصام.
3 - نور السبت 12 ماي 2018 - 22:34
للاسف دموع لم تغني اليوم جيدا و صوتها كان هارب ما، كيتسمعش مزيان، كنت نتمنى الفوز لعصام و لكن سياسة البرنامج هي هادي ما كاين لا تصويت الجمهور و لا بحزنون، خاص كل عام تفوز دولة و هاد السنة من حظ العراق ، و مبروك لدموع بكل روح رياضية و حظ موفق لعصام.
4 - عمر السبت 12 ماي 2018 - 22:37
انا شخصيا تفاجأة بالنتيجة! طرحت لدي علامات استفهام و تعجب عديدة!!! كما تعجبت المقدمة عندما فتحت الظرف لو لاحظتم!!!!!! عصام كان يستاهل بعده السلطان على ما أظن!!!
5 - حسن الدشيرة السبت 12 ماي 2018 - 22:43
الوصول للنهائي بحد داته فوز، الفاىزة باللقب تستحق كذلك، لا يحز في خاطري عندما يفوز من يستحق، كن سبع و كلني، اما عصام فليعلم انه ربح جمهورا عريييضا.
6 - عبد الاله السبت 12 ماي 2018 - 22:44
كنت أود التصويت لكنني لم أجد رقم sms الخاص بإتصالات المغرب وهدا ما ضيع على عصام ملايين الأصوات
7 - مغربية السبت 12 ماي 2018 - 22:44
صوت المغربي اجمل بكثييييييييير. نتمنى له النجاح في مسيرته الفنية. وكم سيكون رائعا إن حافظ على نفس أسلوبه واختياراته الراقية وخاصة على أخلاقه وأدبه وعلى الحديث بلهجته المغربية.
عصام سرحان صوت فريد وقوي جدا ولا شك سيشق طريق النجاح بكل يسر وسهولة.
موفق بإذن الله وتبارك الله عليك
عصام سرحان صوت فريد وقوي جدا ولا شك سيشق طريق النجاح بكل يسر وسهولة.
موفق بإذن الله وتبارك الله عليك
8 - عصام السبت 12 ماي 2018 - 22:47
اقسم بالله انه كان هناك انحياز وعصام السرحاني يستحق اللقب لكن الايام القادمة ستبرهن ان عصام هو الافضل
9 - مول جابيل السبت 12 ماي 2018 - 22:52
الأعراب تفننوا في الشعر والغناء والرقص والطبخ حتى ان اكثر الكتب مبيعا في العالم العربي هي كتب الطبخ وتفسير الأحلام دليل على اننا شعوب تأكل وتنام وسنبقى على هذا الحال ما دامت الامور مسندة الى غير أهلها ..
10 - شي حد السبت 12 ماي 2018 - 22:53
بكل موضوعية لم يكن بين المرشحين أجمل ولا أروع ولا أرقى ولا اقوى من صوت المغربي عصام سرحان.
ثقافة موسيقية وصوت قوي مرهف وقوي واختبارات موفقة زيادة على الأخلاق العالية.
هو الأحق بالفوز ولا شيء غير ذلك.
نتمنى له النجاح والتألق فهو نجم ساطع في مساء الفن الراقي.
تبارك الله عليك ولد بلادي
ثقافة موسيقية وصوت قوي مرهف وقوي واختبارات موفقة زيادة على الأخلاق العالية.
هو الأحق بالفوز ولا شيء غير ذلك.
نتمنى له النجاح والتألق فهو نجم ساطع في مساء الفن الراقي.
تبارك الله عليك ولد بلادي
11 - ibra السبت 12 ماي 2018 - 23:03
سأقاطع هذا البرنامج طول حياتي برنامج عنصري متحيز غشاش
12 - مواطنة حرة السبت 12 ماي 2018 - 23:16
عصام التفرد والتنوع وهو فخر بفنه وأخلاقه لم يفز باللقب ولكن فاز بحب الكثير من الناس والمتابعين ومن هنا يبدأ المشوار بالتوفيق والنجاح أن شاء الله
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