المغنية العراقية دموع تحرز لقب "ذا فويس"

هسبريس من الرباط

عاد لقب برنامج "ذا فويس" في نسخته الرابعة على قناة "MBC"، مساء اليوم، إلى المتسابقة العراقية دموع تحسين.

تصويت الجمهور لم يسعف المغني المغربي عصام سرحان في الفوز باللقب، رغم تألقه في الحفل النهائي.